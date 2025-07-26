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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

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【即時短評】黃建賓冷處理守住席次 台東16鄉鎮不同意票皆勝同意票

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／台東即時報導
台東立委黃建賓（右二）曾被列入「危險名單之一」，得知通過考驗，開心舉起勝利手勢。圖／立委服務處提供
台東立委黃建賓（右二）曾被列入「危險名單之一」，得知通過考驗，開心舉起勝利手勢。圖／立委服務處提供

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台東立委黃建賓罷免門檻2萬8347票，但開票結果顯示，同意票2萬1123票、不同意票3萬4889票，不同意票甚至高過去年立委當選票數。黃本人及團隊終於鬆了口氣，表示將更加努力守護台東。地方人士認為，這次很多選民不認同全台無差別性罷免，加上黃建賓仇恨值低，難引爆選民投票熱情，因此幸運過關。

2024年立委選舉，民進黨提名的賴坤成及脫黨參選劉櫂豪合計票數逾4.2萬票，遠超過黃建賓2萬5778票。黃挾著綠營分裂上任，罷免初期被認定十分危險。加上罷團「挫賓行動小組」凝聚力強，更獲在地醫師劉漢鼎及89歲天主教白冷教會修士歐思定簽署罷免書，二階連署達標率衝到144%，產生強烈的「民間自發性」印象，不料票投出來，功虧一簣。

地方人士分析，台東縣藍營基本盤穩固，包括總統、縣長等重大選舉均占優勢。本屆立委選舉時，賴坤成獲綠營全力支持，劉櫂豪吸到不分黨派選票，但劉在這次罷免並未明確動員，僅靠深綠選票要罷免過關，難度偏高。

地方人士並指，黃建賓初任立委，知名度不高，相對「仇恨值」也低，且他表現持平、無重大疏失，更難激起罷免共鳴。選前罷團上街頭積極造勢，多數民眾反應淡定，即可見端倪。尤其黃建賓陣營這次面對罷免行動全程冷處理，避免激化選民、避開藍綠對決，也是順利突圍的原因之一。

台東立委黃建賓穩住席次，受訪時欣喜之情溢於言表。記者尤聰光／攝影
台東立委黃建賓穩住席次，受訪時欣喜之情溢於言表。記者尤聰光／攝影
台東罷免結果出爐，不同意票多於同意票，罷免未過關。記者徐白櫻／翻攝
台東罷免結果出爐，不同意票多於同意票，罷免未過關。記者徐白櫻／翻攝
台東立委黃建賓（右一）曾被列入「危險名單之一」，通過罷免考驗，縣長饒慶鈴（右二）趕來現場表達關心。圖／立委服務處提供
台東立委黃建賓（右一）曾被列入「危險名單之一」，通過罷免考驗，縣長饒慶鈴（右二）趕來現場表達關心。圖／立委服務處提供

罷免 台東 黃建賓 賴坤成

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