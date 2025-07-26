【即時短評】黃建賓冷處理守住席次 台東16鄉鎮不同意票皆勝同意票

台東立委黃建賓罷免門檻2萬8347票，但開票結果顯示，同意票2萬1123票、不同意票3萬4889票，不同意票甚至高過去年立委當選票數。黃本人及團隊終於鬆了口氣，表示將更加努力守護台東。地方人士認為，這次很多選民不認同全台無差別性罷免，加上黃建賓仇恨值低，難引爆選民投票熱情，因此幸運過關。

2024年立委選舉，民進黨提名的賴坤成及脫黨參選劉櫂豪合計票數逾4.2萬票，遠超過黃建賓2萬5778票。黃挾著綠營分裂上任，罷免初期被認定十分危險。加上罷團「挫賓行動小組」凝聚力強，更獲在地醫師劉漢鼎及89歲天主教白冷教會修士歐思定簽署罷免書，二階連署達標率衝到144%，產生強烈的「民間自發性」印象，不料票投出來，功虧一簣。

地方人士分析，台東縣藍營基本盤穩固，包括總統、縣長等重大選舉均占優勢。本屆立委選舉時，賴坤成獲綠營全力支持，劉櫂豪吸到不分黨派選票，但劉在這次罷免並未明確動員，僅靠深綠選票要罷免過關，難度偏高。