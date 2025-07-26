【重磅快評】賴政府全面挫敗 戰略低能徹底露餡

大罷免投票結果出爐，泛綠陣營慘遭滑鐵盧，25處戰場的交鋒全數敗北。對賴清德總統來說，這真是天下最糟的消息：原本只是國會少數，至少身兼主席，對泛綠陣營仍可有效控制。然而今天的投票結果，反而徹底將紙老虎戳破。不只在野陣營不會客氣，黨內「非賴」勢力也必掀起質疑聲音；甚至檢調等國家機器，未來是否會如此無條件配合，恐怕也是問題。賴政府將創下台灣政治史上，就任後最快耗盡光環、進入跛腳的窘境。

整體來看，賴政府遭遇如此慘敗，一點也不令人意外。簡單說，就是賴清德的戰略眼光嚴重錯誤，漠視「知可以戰與不可以戰者勝」，硬要發動一場不利的戰爭，把所有老本「梭哈」下去，結果讓這些力量白白犧牲。726之後的綠營，恐怕只能懷念今天之前的「好景」。

24個立委選區中的絕大部分，都是藍營傳統優勢區，以往綠營屢攻不下。如今提前再戰，但戰略局勢和以往相較，是否客觀環境有翻天覆地改變，足以翻轉原先的藍營優勢？2024年賴政府上任至今，在國際、兩岸、內政等方面，當真有例如1996年中共飛彈演習，或是2019年香港反送中事件之類，足以讓民心大幅倒向綠營的利多消息？而且強大到足以讓選民覺得，必須提前收回在野黨立委的授權，而非下次再考慮是否讓其連任？答案是沒有。

綠營的最大優勢是，支持者的意願強固度，向來高於鬆散的藍營。因此雙方願意出面投票比率的落差，就成為唯一可乘之機。問題是當罷免變成全面，總體戰爭的氛圍，即使是反應緩慢的國民黨，以及熱情偏低的藍營選民，照樣也會被催動。其實類似情況，在歷年歷次大選中都是如此，綠營認為這次投票就可例外，自己人的熱情繼續激發、同時對手仍維持麻木不仁，豈非一廂情願？

更大問題出在賴總統本人：從政一路順遂的「金孫」，顯然非常不習慣無法為所欲為。因此當柯建銘（另一位不能忍受過去八年好日子消失的人）喊出大罷免之後，忍不住要上車。尤其在戰局升高之後，賴總統顯然也按捺不住，「出櫃」力挺大罷免，把所謂「民間社團自主」的說法完全踩在腳底。如今慘遭全面失敗，後座力直接打在總統身上，連假裝超然的空間都沒有。

執政黨擁有強大的國家機器，對於罷免投票的結果，理應有一定判斷。如果看到局面極度不利，該做的是一定程度開出防火巷，避免「災情」無限擴張。但身兼民進黨主席的賴總統，仍然帶著綠營全體一起，毫無反顧地衝入火坑。如此的解釋只有兩種：一是機制完全失靈。估計完全錯誤；二是即使局面不利仍不願服輸，堅持把所有資源都投下去翻本。

更糟的是，以往百家爭鳴、百花齊放的綠營，在長期執政之後，愈來愈學到當年國民黨「鞏固領導中心」的一套。民進黨公職與側翼媒體人、文化人們，替罷免想出無限多種正當性。如果時間回到兩年前，他們都不曾提及甚至不曾想過，天下有「大罷免」這種政治玩法。然而一旦大罷免聲音出現，眾人自動向中看齊，向四方撕咬。這是出於對陣營的愚忠，或是政府給的資源實在太香，兩者可能難以分別。但結果明顯是，同溫層中的漩渦愈轉愈激進，卻離「其餘」與「雜質」們愈來愈遙遠。

因此暴露的是：賴總統的團隊，不僅沒能"Do Right Things"，甚至連"Do Things Right"的能力都嚴重欠缺。賴清德還要領導國家將近三年，慘敗之後如果不能洗心革面，承認自己的戰略眼光與決策品質，都出現近乎根本性的大錯誤，而仍想繼續維持「賴神」的做派，那麼接下來面臨的，不只是民進黨與綠營的危機，更是全體國人都將暴露在，拙劣領導的高度風險下。