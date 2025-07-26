【即時短評】總召保衛戰成功！童子賢震撼彈撼動不了傅崐萁

國民黨立法院黨團總召傅崐萁的花蓮選區是藍營鐵票倉，罷傅一開始就不被看好，即使綠營抹紅攻勢不斷，民進黨秘書長林右昌帶頭10度來花蓮火攻，和碩董事長童子賢還投下最後震撼彈，但傅地方實力穩固，催出基本盤，罷免案終未通過。

傅崐萁保住立委席次，但公民團體在罷傅過程集結成一股新勢力，綠營又與「反傅派」持續接觸，未來勢必也將影響花蓮政治版圖的走向，明年縣長選舉將成指標。

傅崐萁去年立委選舉以得票率53.78%當選，傅陣營在罷免初期採取冷處理，罷傅提議第一階段，花蓮縣查對提議人身分時發生戶所人員登門「查水表」一事，檢調很快動起來，縣府民政處長明良臻甚至因此事被搜索、羈押、起訴，之後請辭。

相隔一個月，又發生退休老師葉春蓮向傅嗆聲被粗暴架走的「葉霸」事件，影像被傳上網，引爆網民怒火，傅崐萁被逼得罕見出面道歉，種種情勢都對反罷免相當不利，尤其各地罷團又以「罷免ＸＸＸ，就是罷免傅崐萁」當號召，綠營「擒賊先擒王」呼聲不斷，又以抹紅戰術當成罷免主旋律。

二階通過確定要進入投票後，擅打陸戰、組織戰的傅崐萁陣營立即動起來，將罷免戰拉回藍綠對決，一方面透過花蓮縣議會黨團每天開記者會，窮追猛打關稅、食安、綠電弊案等各種民進黨政府為人詬病的政策。

傅崐萁也頻頻參與縣府活動曝光，勤走市場拜票、車隊掃街，更接連兩度舉辦共四場大型宣講活動，找來藍白政治人物力挺，穩住支持群眾。

選前，民進黨秘書長林右昌至少來花蓮10次力促罷免，「反傅派」議長張峻也數度公開罷傅，但傅崐萁、徐榛蔚夫妻長期執政培養出厚實的基層實力，難以撼動，罷免戰後期傅陣營急起直追，找來立法院長韓國瑜併肩車掃、也與民眾黨主席黃國昌同框，再主打民進黨長期漠視花東交通建設，扳回局面。

雖然和碩董事長童子賢最後關頭表態參戰，讓反罷方形勢一度危急，但罷團釋出童子賢「地震賑災款」論述直攻縣府，徐榛蔚、傅崐萁夫妻相繼提告，配合縣議會黨團翻舊帳找出童子賢曾有反對興建蘇花高的發言，讓向來對交通議題十分敏感的花蓮人有感，成功止血。