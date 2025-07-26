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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

【即時短評】「蜜獾」徐巧芯保住席次 府院黨頻失言…仇恨值轉向是關鍵

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者林澔一／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者林澔一／攝影

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國民黨立委徐巧芯順利挺過罷免，守下北市信義、南松山區藍營票倉，選前藍白大咖猛助攻，加上賴清德總統「雜質說」、災後失言，尤其罷徐領銜人曹興誠「職棒球員假球說」等，更引發全國球迷憤怒，仇恨值轉向執政黨悶燒，激出支持者狂投不同意票。

自詡為「蜜獾」的徐巧芯，名言是「生死看淡、不服就幹」對抗民進黨，有別於國民黨慣例溫良恭儉讓，行事風格嗆辣，徐巧芯去年立委選舉獲得空前關注，得票率52.62％，擊敗民進黨議員許淑華，高仇恨值成為這次罷免團體及民進黨鎖定重要目標之一，甚至領銜人就是聯電創辦人曹興誠擔任。

地方人士分析，徐巧芯高聲量確實引來仇恨值，但關鍵分水嶺是蔣萬安助攻，7月13日造勢時，蔣萬安高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」，惹來徐巧芯落淚，顯示再剛強的人也有柔情一面。同時藍營大咖和民眾黨主席黃國昌站台，也一展藍白團結氣勢。

在野聲勢漸強，青鳥及罷免方「助攻」，甚至總統賴清德的「十講」。他說，賴清德的雜質論一出，引起外界的撻伐，接著又是颱風丹娜絲侵襲中南部釀災，又是要長者自己修屋頂、又講到災區訊號，種種「何不食肉糜」的發言無疑催出藍營投票動能。

地方觀察，特別是颱風災情，青鳥被問到為何不去救災，用著戲謔的口吻回嗆罷免也是在救國，徐巧芯抓到這點猛攻，加上曹興誠在辯論一句「打假球說」，引起球迷憤怒外，疊加原先就對黑熊學院反感的聲量，推波助瀾之下，罷免案才會不通過。

選戰過後，徐巧芯再度公開嗆賴清德「到底準備開始好好做事了沒？要停止鬥爭了沒？」未改嗆辣風格，不過地方人士說，對徐巧芯來說，罷免案後要補足元氣，徐未來可能要調整行事風格，才能走得更穩健，繼續為民揭弊，成為藍營女戰將。

另外，罷免替明年的地方選舉暖身，民眾黨到後期動員助攻藍營立委們站路口、宣講，也是在累積曝光蓄能，尤其松信選區仍有議員的空間，「這個罷免的人情是不是該還？會不會要求藍營禮讓？就看怎麼還而已。」

罷免

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