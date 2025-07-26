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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

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【即時短評】守住藍綠搖擺區！桃園牛煦庭熱戰反罷免 衝出10萬不同意票

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍／桃園即時報導
桃園第一選區立委牛煦庭晚間現身，自行宣布不同意罷免票領先，向支持者道謝。記者潘俊宏／攝影
桃園第一選區立委牛煦庭晚間現身，自行宣布不同意罷免票領先，向支持者道謝。記者潘俊宏／攝影

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罷免首波投票受矚目，桃園第一選區國民黨立委牛煦庭一直被視為桃園「最危險」的一席，牛採「熱戰」勤辦反罷宣講，加上藍營大咖多次背書牛優異的問政成績，形塑罷免案的不正當性，再加上多數選民對罷免勞民傷財的不認同，今開票截至晚上6時，牛催出10萬張不同意票，大勝同意票多達2萬票，在藍綠搖擺區守住立委。

桃一選區涵蓋龜山區、蘆竹區及桃園區檜溪十五里地區，近十年人口快速成長，新移入人口超過4.8萬人。這些新住民多為中產階級，教育程度較高，政治傾向相對理性。

歷屆立委選舉結果顯示，該區近五屆分別為「藍、藍、綠、綠、藍」，是典型的搖擺選區。值得注意的是，第三勢力得票穩定維持在8至9％左右，反映出相當比例選民不具僵固的藍綠傾向。

牛煦庭的政治風格以直球對決聞名，在2024年立委選舉期間，屢屢強勢挑戰民進黨對手鄭運鵬，加上以「公民小夜市」走入基層的宣講形式，吸引不少選民注目。在此次罷免戰當中，牛同樣延續這樣的選戰模式，短短數月舉辦超過50場反罷宣講，也向罷團領銜人下辯論戰帖，但領銜人選擇不理會，也讓選民為罷團的罷免動機打上問號。

牛煦庭以熱戰回防選區，宣講過程中分享自己上任雖僅一年多，但就有許多優異的問政成績，像是推動國定假日法制化，爭取到多放五天假，也在美福大火後推動消防法修正案三讀通過，以新科立委之姿得到立法院記者聯誼會立委問政表現評鑑全院第一名殊榮，種種努力，未愧對立委職務。

罷免案比的是雙方支持者的投票行動力，牛煦庭團隊在選前也觀察到，透過多場宣講與大型造勢活動，選前已感受到選區「被解封」，許多支持者敢出來表態相挺，如此氣氛延續到投票日。再加上韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕、張善政等藍營大咖強勢催票，替小牛優異表現背書，護「牛」有成。

儘管，桃一選區並非藍營的優勢選區，但大力催票下，投票結果充分展現藍營組織動員能力，綠營助攻罷團則沒能衝出預期票數，顯見連綠營內部對於罷免案也出現矛盾，再加上中間選民對要罷掉才剛上任一年多的立委牛煦庭並不認同，最終不同意票碾壓過同意票，牛煦庭得以挺過罷免這關。

牛煦庭順利通過罷免挑戰，對於個人、藍營都是重要指標，牛煦庭可望躍升藍營重要的中生代戰將之一，藍營面對下次2026市長、2028立委總統選舉更有底氣。至於助攻罷團失利的綠營，2028年想要收復桃一失土，要應戰選舉、罷免接連漂亮過關的牛煦庭，恐怕加劇難度，人選將陷入難產。

桃園第一選區立委牛煦庭晚間現身，自行宣布不同意罷免票領先，向支持者道謝。記者潘俊宏／攝影
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