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726大罷免落幕！24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長
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罷免之火燃燒全台25個選區，今（26）日第一波罷免投票終於落幕，其中24位國民黨立委全部挺過罷免危機，無黨籍新竹市長高虹安也安全下莊。此次罷免結果不僅攸關立法院政治版圖，某些選區更被政壇視為2026九合一選舉前哨戰。《聯合新聞網》為您整理726罷免資訊圖表，讓您用三張圖看懂立院版圖變化，以及政治人物支持度消長。
立法院席次版圖變化
2024年大選過後，立法院席次為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。726罷免過後，國民黨24名立委都安全過關。
遭罷免人物支持度消長
首波罷免當中不乏2024大選人氣角色，洪孟楷、黃健豪、廖偉翔、萬美玲4人，皆是2024大選全台立委得票數前十名的立委，洪孟楷和黃健豪得票數更是分別位居1、2名。
其中，高虹安、林沛洋、張智倫、魯明哲、呂玉玲、鄭正鈐、黃建賓等7人的不同意罷免票數，皆超越當初勝選得票數。其中以鄭正鈐票數差最為懸殊，不同意罷免票數整整比當選得票數多了2萬7291票，高虹安以2萬萬6239排第2名。
此外，洪孟楷的不同意票數相比當選得票數，少了3萬7004票，是25人當中落差最大者。
各選區投票率
喧鬧大半年，首波大罷免在藍綠最後衝刺拉抬選情後，選民紛紛出門投票，投票率更創下近年罷免案新高。其中傅崐萁所在的花蓮投票率衝破6成，國民黨台北市三姝王鴻薇、李彥秀、徐巧芯各自選區的投票率也逼近6成。
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