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被精準命中桃園6席罷免全不過 這議員願賭服輸捐1萬做公益

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
民進黨桃園市議員黃崇真（左二）罷免投票前，網友打賭「六區罷免全不通過」，黃賭輸捐1萬做公益，網友按讚。記者曾增勳／攝影
民進黨桃園市議員黃崇真（左二）罷免投票前，網友打賭「六區罷免全不通過」，黃賭輸捐1萬做公益，網友按讚。記者曾增勳／攝影

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桃園罷免投票六席立委全部守住，選前引發網友猜測票數？民進黨桃園市議員黃崇真在社群平台Threads與網友論戰，網友打賭「六區罷免全不通過」「輸的捐1萬做公益」，昨晚結果出爐，黃崇真「說到做到」回傳捐款證明，該網友讚「這位民代蠻有guts的」，有的網友大讚「負責任好民代」「帥炸了」！

大罷免投票前，黃崇真在Threads與網友針對罷免論戰，黃崇真今天下午表示，這次罷免活動比較對立，在路口宣講常有摩擦，在網路也不例外，打賭的小插曲，起因是他參加公祭前上廁所，有幾位支持者跟他說大罷免大成功，讓他覺得頗意外，並在脆上發表，沒想到因場域特別掀起一陣討論。

其中一位網友和他打賭「桃園六區全部不會通過罷免」，輸的捐1萬元做公益。黃崇真說，投票結果擺在眼前，他信守承諾將1萬捐款到雙方約定的公益團體，捐給聯合勸募「16類弱勢族群脫離無助」，沒想到再次引起話題。

罷免投票國民黨桃園六席立委全壘打，黃崇真昨晚「願賭服輸」將1萬元捐給聯合勸募做公益，並立即將捐款證明回傳，該網友按讚「和民進黨議員對賭1萬，這位民代還蠻有guts的」，不少網友也讚稱，說到做到是負責任好民代，網友留言「帥炸了」、「有風範」。

黃崇真說，這次罷免投票結果不如預期，但網友準確命中，或許對方的論述驗證內容有值得他自省的地方，台灣民主的可貴之處在於投票輸贏、失敗是一時，未來他會持續用行動和服務爭取更多認同。

民進黨桃園市議員黃崇真（左二）罷免投票前與網友論打，網友打賭「六區罷免全不通過」，黃賭輸捐1萬做公益。圖／取自Threads
民進黨桃園市議員黃崇真（左二）罷免投票前與網友論打，網友打賭「六區罷免全不通過」，黃賭輸捐1萬做公益。圖／取自Threads

罷免 桃園 捐款 議員

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