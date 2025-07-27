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大罷免結果 葉元之守住板橋 牛煦庭戰出身價

聯合報／ 記者李定宇劉懿萱葉德正李成蔭朱冠諭張裕珍／連線報導
首波大罷免投票，廿四席國民黨立委大獲全勝。立委葉元之（右）昨在新北市長侯友宜（左）的陪同下投票。記者葉信菉／攝影
首波大罷免投票，廿四席國民黨立委大獲全勝。立委葉元之（右）昨在新北市長侯友宜（左）的陪同下投票。記者葉信菉／攝影

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罷免案結果揭曉，原本被評估「最危險」的板橋東區國民黨立委葉元之，最終同意罷免票達六萬三三五七票、不同意票六萬六九一七票，以三五六○票驚險過關。葉說，民進黨傾全黨之力抹黑造謠，使這次罷免成為「一席保衛戰」，但他沒被打倒，「公道自在人心」。

另位焦點立委，則是桃園市第一選區牛煦庭。他口才便給，新科立委上任一年多，力主國定假日法制化、行政區劃立法等改革，不僅藍營大咖都印象深刻，也讓台大教授顏厥安大力稱讚。牛拿下逾十萬張不同意罷免票，不僅挺過罷免戰，更站穩政壇腳步。

此次罷團「大刪元」結合民進黨新北市黨部，動員強大。綠營並將罷免主軸鎖定國會改革爭議與葉元之助理方旭過世事件，與公民團體聯手發動攻勢讓葉的選戰形勢始終緊張。

葉元之初期冷處理，後期轉守為攻，強打綠色報復，他不斷在街頭掃街拜票、在社群直播，並指控有支持者遭罷免團體騷擾、甚至有人向他吐口水，苦情牌成功激起同情與團結效應。昨天開票後，葉元之票數始終拉不開，維持在兩千票左右，直到最後才稍微拉大差距。

卅四歲的牛煦庭是龜山子弟，英國倫敦政經學院碩士，畢業後返台加入國民黨。兩屆議員轉戰立委成功，基層經營尚不穩固，首波罷免戰中，也被藍營列入「最危險」席次之一。但牛短短數月舉辦五十場以上反罷宣講，還向罷團領銜人下辯論戰帖，藍營大咖多次站台，讓牛的反罷聲量居高不下，挺過這關，也躍升藍營中生代明星戰將。

罷免 葉元之 牛煦庭

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