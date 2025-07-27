大罷免結果 王鴻薇、徐巧芯 謝票都落淚

國民黨台北市立委王鴻薇、徐巧芯在選前都被列入「最危險名單」，但昨天不同意票卻一路領先，兩人謝票時忍不住落淚。藍營人士指出，兩人監督政府、揭弊，帶來高仇恨值，一路走來壓力非常大，罷免案不通過，奠定兩人藍營女戰神地位。

回顧大罷免，王鴻薇選區北松山雖是深藍區，但中山區選民結構偏綠，綠營重兵集結，一度陷苦戰；台北市長蔣萬安選前甚至打出告急牌，十五度陪王鴻薇掃街，力催不同意票，最終北松山不同意票大幅領先，連中山區同意票都低於不同意票，罷免不通過。王鴻薇前年立委補選、去年立委選舉和這次大罷免，三年三戰全部過關，已獲選民認同。

王鴻薇昨自行宣布罷免案不通過，她哽咽說，北市黨部主委黃呂錦茹還在看守所，她覺得非常惋惜，但她沒有讓黃呂失望。她也說，感謝蔣萬安花了非常、非常多的時間幫忙輔選站台，回想一年多來台灣社會非常紛亂，國民黨被罷免的立委都順利過關，「我感動得快要哭了」。

自詡為「蜜獾」的徐巧芯，名言是「生死看淡、不服就幹」，對抗民進黨行事風格嗆辣引來高仇恨值，成為這次罷免團體及民進黨鎖定重要目標，甚至罷免領銜人就是罷團之首、聯電創辦人曹興誠。

不過，選前藍白大咖猛助攻，加上賴清德總統「雜質說」、災後失言，尤其曹興誠「職棒球員假球說」等，引發全國球迷憤怒，仇恨值轉向執政黨悶燒，激出支持者狂投不同意票。

一路領先守住信義、南松山藍營票倉，開票僅一個多小時，徐巧芯不減嗆辣風格直呼「賴清德到底準備開始好好做事了沒？要停止鬥爭了沒？」還稱被「大罷免，大成功」這句話騷擾了大半年，終於可以結束了，甚感欣慰。

談到藍營立委們都過關，徐巧芯也展現柔性一面，哽咽說：「我非常非常愛我立法院的同事們，很開心可以一起共事，這屆立法院黨團是史上最團結的。」