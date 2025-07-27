洪孟楷：剛出爐的新民意向惡罷說不

新北藍委罷免案皆不通過，投票率55.43％。僅葉元之的同意罷免過25%門檻，其餘各選區不同意票高於同意票，還守住25%防線，展現在地經營實力。

新北立委第一選區涵蓋八里、淡水、林口、泰山、石門、三芝6個行政區，選舉人數達40萬5060人，罷免同意票門檻10萬1265人，是全國各選區之最。開票結果，洪孟楷同意罷免票9萬4808票，不同意罷免票12萬1592票，不同意比同意多2萬6784票。

洪孟楷面對罷免絲毫不敢輕忽，陸空戰反罷拿下漂亮的不同意票。他昨天喊話，剛出爐的新民意代表民眾對大惡罷無法接受，台灣需要恢復正常生活，民主需監督制衡。

張智倫：盼拚民生

林德福：人民勝利

中、永和被視為藍營優勢區，此次雙和罷團合流，加上綠營民代助攻，張智倫、林德福審慎應戰。開票結果，張智倫同意罷免6萬7131票，低於去年民進黨立委候選人吳崢7萬7763票；林德福8萬3862不同意票，挺過罷免考驗。雙和罷團表示，表態反對的選民數增多是警訊。

張智倫回應，希望賴總統聽到人民心聲，拚民生不要搞政治。林德福表示，這場罷免是「扭曲制度、操弄仇恨的產物」，人民最終用勇氣與理性守住家園。

廖先翔：沒有贏家

廖先翔去年以9萬2489票當選，罷免案讓綠營看到收復失土契機，結合罷團攻勢凌厲，廖空戰從冷處理到全面迎戰，透過組織凝聚支持者，反守為攻奠定勝基。廖先翔期待今天過後，賴清德總統接納不同聲音、團結國家，才是人民期待的國家領袖。