李彥秀突圍一路領先 「明天一起攜手同行」

國民黨台北市五席立委罷免案均不通過，大安立委羅智強、文山南中正立委賴士葆如預期過關，甚至連罷免門檻都未過，甚至選前被列為危險名單的內湖南港區立委李彥秀，昨天開票後也一路領先，最終不同意票甚至破了10萬票。

李彥秀罷免案被罷團稱作是最早發起的罷免案，也面臨去年選戰對手民進黨高嘉瑜、基進黨吳欣岱猛攻，沒了去年選舉泛綠分裂優勢，連市長蔣萬安也出來喊出告急牌，但李彥秀也是最早開始認知要熱戰，李回防選區固樁，並積極地方組織戰，最終大幅催出不同意票。

李彥秀感嘆，過去一年以來，台灣社會充斥著抹紅、抹黑、撕裂與仇恨，「希望一切紛擾都能結束，明天我們仍將攜手同行，一起面對更艱鉅的各項挑戰。」

羅智強：打掉賴清德妄想 是勝利的起步

羅智強則是處於首都深藍票倉大安區，「戰神」風格也引來罷團及綠營猛攻，仇恨值雖高，但羅智強正面迎擊，每天在街頭宣講、掃街未鬆懈。他指出，賴清德總統濫用罷免政治鬥爭，遭民意反噬跟唾棄，「現在打掉你的妄想，更是勝利的起步。」

賴士葆：不該撕裂台灣

賴士葆任立委逾20年，難逃今年大罷免浪潮，不過文山區選民結構以軍公教為主，加上當地國宅不少，是首都深藍鐵票倉，選前賴士葆找前總統馬英九、台大前校長管中閔等大咖輔選，綠營仍打不下這塊鐵板。賴士葆說，台灣美麗風景是善良人性，不該因賴清德、柯建銘大罷免撕裂台灣。