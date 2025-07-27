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罷免失利 牽動明年綠營雙北選舉

聯合報／ 記者葉德正洪子凱／連線報導

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雙北藍營立委全數挺過罷免危機，重創綠營士氣，但雙北綠營卻都認為對2026地方選舉布局影響不大，這次失敗是派系互信低，整合不夠。反而是不少罷團要角被外界熟知，綠營議員擔憂這些具爆發力的素人會成為潛在對手。

民進黨北市黨部主委張茂楠分析，藍綠廝殺都逼出基本盤，實際看起來「同意罷免」票數沒有變少，選戰後期受到很多衝擊，包含國民黨操作搶救立委、普發1萬元現金的議題操作等，讓很多中間選民出來投反罷免票，才衝高投票率。

他說，即使雙北藍委未被罷免，從投票狀況看，民進黨能量未減少，基本盤仍在，從選前藍營大咖輔選、掃街狀況來看，足以發現這場罷免運動展現出的公民力量，已讓對手嚇出一身冷汗。

至於是否衝擊2026議員布局，張茂楠說，此次投票不應被解釋為政黨對決，而是公民運動展現，民進黨基層實力未消減，原則上2026年議員選舉版圖不會有太大影響，初選機制基本上應沒有太大問題，不會因此調整。

新北綠營地方黨務人士指出，確實有罷團人士有意競逐2026選舉，導致現任綠營議員在協助罷團過程「有所顧忌」，就怕底牌全部掀出後，資源被別人整碗端走，賠了夫人又折兵。

該人士指出，此次大罷免中央、地方戰略有落差，地方綠營派系間互信低，蘇系、正國會、英系各走各的路，蘇巧慧初試啼聲操盤，整合還可加強。

蘇巧慧對2026議員布局沒有多談，她受訪表示，很榮幸能和這些公民團體攜手走過這一段路，知道自己是少數其實不是壞事，知道要堅持什麼價值是更重要的事，也看見還有哪些該努力與調整的空間。

罷免

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