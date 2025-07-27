聽新聞
0:00 / 0:00
合力挺過罷免 藍白雙北2026各有布局
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
國民黨、民眾黨合力在雙北挺過罷免案，即將到來的2026年議員選戰，藍白各有布局，未必能像反罷免一樣合作無間。藍營指出，會關注民眾黨的動向，雖然大罷免前彼此合作良好，理念也吻合，但尊重每個政黨自己的發展。白營則表示，大罷免結果不影響穩健提名議員席次。
大罷免後，雙北10名藍委全數過關，但緊接著就要面對2026年選戰。
「還是希望黃呂錦茹能回來主持」戴錫欽說，2026仍以市長蔣萬安連任為最優先 ，其次希望在市議會國民黨能單獨過半，如果明年席次仍是61席，國民黨低標是31席，並結合和理念相同的友好政黨或無黨籍議員。
戴錫欽表示，民眾黨在北市議會現有4席，明年可能各區提1席或有其他調整，他都尊重；兩黨在議案、法案上的協商，彼此都有某種程度上的默契，大家理念相同，未來在議會有更多合作的機會。
民眾黨北市黨部代理主委周榆修說，罷免案結果並不會影響民眾黨北市議員選戰布局，未來會按部就班、穩健提名，讓現有4席優質議員順利連任，並在松山信義區和中正萬華區提出最好人選。
國民黨新北市黨部也曾遭司法介入，主委黃志雄說，還有訴訟等磨人考驗要面對，黨部組織要適度重整，先安內才能好好備戰2026更大考驗，「高興一天就好」。
黃志雄說，2026市長、議員選戰不能有一絲樂觀或鬆懈，要提出更好的亮點人選，才能讓選民認同。這場罷免的結果，代表著人民厭惡民進黨發起的惡罷，要在下次選舉中轉化為對藍營的支持，要更努力才能得民心。
身兼民眾黨中央委員的新北議員陳世軒說，雖然這次罷免藍白合一同促成罷免失敗的結果，但罷免結果與2026布局影響不大，畢竟議員是多席次，想要選上仍要看各自的耕耘，黨主席黃國昌曾說2026民眾黨要在新北組黨團、各選區都推派候選人的目標仍不變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言