合力挺過罷免 藍白雙北2026各有布局

國民黨、民眾黨合力在雙北挺過罷免案，即將到來的2026年議員選戰，藍白各有布局，未必能像反罷免一樣合作無間。藍營指出，會關注民眾黨的動向，雖然大罷免前彼此合作良好，理念也吻合，但尊重每個政黨自己的發展。白營則表示，大罷免結果不影響穩健提名議員席次。

大罷免後，雙北10名藍委全數過關，但緊接著就要面對2026年選戰。

「還是希望黃呂錦茹能回來主持」戴錫欽說，2026仍以市長蔣萬安連任為最優先 ，其次希望在市議會國民黨能單獨過半，如果明年席次仍是61席，國民黨低標是31席，並結合和理念相同的友好政黨或無黨籍議員。

戴錫欽表示，民眾黨在北市議會現有4席，明年可能各區提1席或有其他調整，他都尊重；兩黨在議案、法案上的協商，彼此都有某種程度上的默契，大家理念相同，未來在議會有更多合作的機會。

民眾黨北市黨部代理主委周榆修說，罷免案結果並不會影響民眾黨北市議員選戰布局，未來會按部就班、穩健提名，讓現有4席優質議員順利連任，並在松山信義區和中正萬華區提出最好人選。

國民黨新北市黨部也曾遭司法介入，主委黃志雄說，還有訴訟等磨人考驗要面對，黨部組織要適度重整，先安內才能好好備戰2026更大考驗，「高興一天就好」。

黃志雄說，2026市長、議員選戰不能有一絲樂觀或鬆懈，要提出更好的亮點人選，才能讓選民認同。這場罷免的結果，代表著人民厭惡民進黨發起的惡罷，要在下次選舉中轉化為對藍營的支持，要更努力才能得民心。

身兼民眾黨中央委員的新北議員陳世軒說，雖然這次罷免藍白合一同促成罷免失敗的結果，但罷免結果與2026布局影響不大，畢竟議員是多席次，想要選上仍要看各自的耕耘，黨主席黃國昌曾說2026民眾黨要在新北組黨團、各選區都推派候選人的目標仍不變。