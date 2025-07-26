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罷免開票結果／攜6立委挺過大罷免 蔣萬安籲停止內耗、準備正視灰犀牛

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

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國民黨24席立委挺過726大罷免，被視為「最強母雞」之一的台北市長蔣萬安26日晚間表示，不論是能源政策，關稅變局，還是地緣政治，都必須停止內耗，做好準備，一起正視可能迎面而來的灰犀牛。

蔣萬安在率領挺過罷免案的台北市立委們謝票時表示，首先，要謝謝每一位在今天走進投票所行使公民權利的市民朋友，不分選區，不分立場，你們都是臺灣民主實踐過程中的一部份，這是身為臺灣人最可貴的價值力量，也要謝謝所有在第一線辛苦工作的選務人員，有你們，才能讓這場民主的過程順利、有序、圓滿地完成。

蔣萬安隨後也在社群媒體上更新動態，他表示，要謝謝朱主席及中央黨部所有人，戴錫欽代理主委以及市黨部所有人的努力付出，也要感謝黃呂主委為我們打下的深厚基礎，謝謝包含民眾黨在內的所有在野力量。

他說，這場投票，讓大家看見：在臺灣，理念有分歧，可以辯論；意見會不同，可以對話。民主的桌子不會輕易翻覆，人民的眼睛會分辨標籤的真假。所有守住席次的委員們都應該謙卑傾聽，真心理解不同的聲音，一起為了打造一個更好的臺北，更好的臺灣而努力。這裡，沒有勝利者，只有更大的責任。

他表示，「我們無法控制外在的風雨，但是我們永遠可以選擇同舟共濟。我們不能分裂，我們必須攜手面對接下來的種種挑戰」，不論是能源政策，關稅變局，還是地緣政治，都必須停止內耗，做好準備，一起正視可能迎面而來的灰犀牛。

「我也衷心希望，今夜之後，臺灣社會可以一步步彌合傷口，回到初心，找回那個美麗，善良而團結的臺灣。」他說，也期待朝野政黨都能夠直接面對人民，從這次的結果當中得到真誠的反思，化為行動，一起前行，為我們深愛的臺灣，為我們深愛的中華民國而努力。

罷免 蔣萬安

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