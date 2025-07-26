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罷免開票結果／「罷免結束無贏家」 廖先翔盼賴總統接納不同的聲音

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立委廖先翔今天表示，大惡罷結束了，但沒有任何一個贏家。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔今天表示，大惡罷結束了，但沒有任何一個贏家。記者邱瑞杰／攝影

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新北市立委廖先翔罷免案今天開票，同意票未達門檻、不同意票又高於同意票，形同被選民雙否決。廖先翔「過關」後表示，執政黨為了政治目的，無所不用其極散播不實訊息，善良的百姓因此彼此仇視，「大惡罷結束了…但沒有任何一個贏家…」。

新北市第12選區（七星區）立委罷免案，投票人數為26萬6243人，罷免的第1道門檻是同意罷免票數要超過選民人數的25%，也就是6萬6561票，第2道門檻是同意罷免票數要高於不同意罷免票數。

今天下午開始開票，同意罷免票共6萬0944票，未達選民數25%門檻。不同意罷免票數7萬8793票，高出同意票1萬7849票，罷免案未通過。

廖先翔在臉書貼文抒發經歷罷免案後的心聲。廖說，選舉結束了，內心長久以來的壓力得到釋放，但內心卻沒辦法真正的開心起來。

廖先翔表示，這場惡罷撕裂台灣社會太深了，執政黨為了政治目的，利用媒體優勢無所不用其極，散播不實訊息抹黑、抹紅，善良的百姓因此彼此仇視，過去那個人們互相協助、關懷的社會變了。

廖先翔說，期待今天過後，賴清德總統願意接納不同的聲音，團結國家，把中華民國全體國民的最大利益放在個人及執政黨的利益之上，相信這才是人民期待看得到的國家領袖。

新北市立委廖先翔今天表示，大惡罷結束了，但沒有任何一個贏家。圖／取自廖先翔臉書粉絲頁
新北市立委廖先翔今天表示，大惡罷結束了，但沒有任何一個贏家。圖／取自廖先翔臉書粉絲頁

罷免 廖先翔 賴清德

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