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罷免開票結果／726大罷免重創綠營 2026新北市長人選暗潮湧動

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

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罷免開票結果／葉元之挺過考驗！選戰態勢一度緊張 不同意票僅差3千多票

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立法委員罷免案投票今天進行，立委葉元之（圖）在新北市長侯友宜的陪同下於上午進行投票。記者葉信菉／攝影
立法委員罷免案投票今天進行，立委葉元之（圖）在新北市長侯友宜的陪同下於上午進行投票。記者葉信菉／攝影

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罷免案今晚成敗分曉，板橋東區立委葉元之最終驚險過關，同意票6萬3357票、不同意票是6萬6917票，僅比同意票多出3560票。罷免案確定不通過，葉元之挺過罷免考驗。

根據中選會資料，板橋東區選民人數為23萬1042人，罷免案需同意票須超過5萬7761票，且要多於不同意票才能通過。此次雖然大刪元罷免團體結合民進黨新北黨部力量，動員力強大，但最終功敗垂成。

此次綠營罷免主軸鎖定國會改革爭議與葉元之方姓助理過世事件，綠營與公民團體聯手發動鋪天蓋地攻勢，將葉塑造成擴權濫權代言人、害死助理的慣老闆，甚至在選區內張貼海報、舉辦說明會、動員社群社團串聯，喊出「大罷免大成功」口號，選戰態勢一度緊張。

面對強勢攻擊，葉元之後期轉守為攻，強打仇恨罷免、綠色報復，強調自己雖立場鮮明，卻是捍衛民主、揭露執政者錯誤的反對力量。他近來不斷在街頭掃街拜票、在社群直播，並指控有支持者遭罷免團體騷擾、甚至有人向他吐口水，引發基層反感，苦情牌成功激起同情與團結效應。

葉元之選區板橋東區選區等61里，過去藍綠板塊膠著，也有不少眷村等深藍票倉，不過近年年輕選民比率增加，政治光譜趨於中間偏綠。此次罷免案一度被視為綠營收復失土契機，但最終結果顯示，藍營基層尚具一定動員力，加上葉的個人知名度與媒體話語權，在臨門一腳穩住選情。

中選會晚間約7 時計票票數。圖／中選會YT翻攝
中選會晚間約7 時計票票數。圖／中選會YT翻攝

罷免 葉元之

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