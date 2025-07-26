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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

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罷免開票結果／新北5立委罷免案全未通過 僅「他」通過罷免門檻

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市選委會於晚上18點50分宣布罷免案完成開票程序，新北市選委會主委邱敬斌表示，新北5案罷免立委案全部不通過，平均投票率55.43％。記者江婉儀／攝影
新北市選委會於晚上18點50分宣布罷免案完成開票程序，新北市選委會主委邱敬斌表示，新北5案罷免立委案全部不通過，平均投票率55.43％。記者江婉儀／攝影

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新北市選委會於晚上18點50分宣布罷免案完成開票程序，新北市選委會主委邱敬斌表示，新北5案罷免立委案全部不通過，平均投票率55.43％。

據開票結果，立委洪孟楷同意罷免票9萬4808票，不同意罷免票12萬1592票，同意罷免票數比例23.41％；立委葉元之同意罷免票6萬3357票，不同意罷免票6萬6917票，同意罷免票數比例27.42％；立委張智倫同意罷免票6萬7131票，不同意罷免票9萬5319票，同意罷免票數比例23.29％。

立委林德福同意罷免票5萬1484票，不同意罷免票8萬3862票，同意罷免票數比例21.69％；立委廖先翔同意罷免票6萬944票，不同意罷免票7萬8798票，同意罷免票數比例22.89％。

觀察5位立委得票狀況，葉元之是5人中，唯一一位有通過罷免門檻的立委，但不同意罷免票多於同意罷免票3560票，故罷免不通過。

廖先翔的選區包含汐止、萬里、金山、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區，其中僅貢寮區的同意罷免票多於不同意罷免票，也有達到同意罷免票數比例門檻25%。

洪孟楷選區範圍包含淡水、泰山、林口、三芝、石門、八里，僅泰山區同意罷免票數比例門檻25%，但同意票3萬4433票，低於不同意罷免票3萬4607票。

中和、永和過往都被視為藍營的鐵票倉，此次雙和罷團與在地民代努力催票，可觀察實際開票數，張智倫的同意罷免票數6萬7131票，仍低於2024年民進黨立委候選人吳崢的得票7萬7763票，差距1萬632票；林德福更是拿下7萬8798票不同意票，同意罷免林德福的票數雖逼近2020年民進黨立委候選人蔡沐霖得票數，但皆不敵張智倫、林德福穩健的基層實力。

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