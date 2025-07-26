罷免開票結果／罷免廖先翔未成 罷團晚間發聲明：我們努力過也盡力了

公民團體「七星齊心斷翔」推動罷免新北市立委廖先翔，選民今天投票否決。民團今晚發表聲明，感謝投「同意罷免」的公民，未來將籌備更多企劃與在地接觸、生根，不讓這股力量消散，一起蓄積能量，等到下一次挑戰。

廖先翔罷免案今天投票，同意罷免票未達選民數25%，不同意罷免票數又高於同意罷免票，形同被選民雙否決。

七星齊心斷翔今晚發出聲明，表達團隊此刻的立場想法。聲明全文如下：

親愛的七星區公民們：

我們衷心感謝投下「同意罷免」的每一位公民，這六萬多張同意票，是我們同在的證據，是台灣民主最珍貴的資產，更是台灣人堅韌團結的展現。

我們當然有沮喪又傷心，但請大家擦乾眼淚，我們都努力過也盡力了，沒有後悔，而且這一切不會白費，因為我們認識了彼此，原來我們並不孤單。

這不是終點，而是前進的力量。我們思考下一步該做些什麼，為了迎接未來的挑戰，我們會開始累積公民的力量，並計畫籌備更多企劃，與在地接觸、生根。

我們不會讓這股力量消散，讓我們一起蓄積能量，等到下一次挑戰。請給我們一點時間準備，未來消息，將在齊心斷翔社群公開。