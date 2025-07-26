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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／罷賴士葆不成 罷團不氣餒高喊「全力罷藍委羅明才」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委賴士葆晚上在國民黨台北市黨部，謝謝民眾的支持，離去時，面帶微笑。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委賴士葆晚上在國民黨台北市黨部，謝謝民眾的支持，離去時，面帶微笑。記者蘇健忠／攝影

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國民黨立委賴士葆罷免案今日投票結果為不通過，罷團晚間發聲回應，他們已經種下改變的種子，因為無數公民站出來關心這塊土地，也強調不因1、2次的跌倒而裹足不前，接下來會投入支援藍委羅明才罷免案。

罷團晚間6點多在臉書粉專「文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊」發文，這場罷免雖未跨過門檻，但他們一點也不氣餒，因為在這段路上，他們看見了無數公民站出來，關心這塊土地，為自己相信的價值發聲這正是民主最美的樣子，即使結果未如預期，參與本身就是改變的開始。他們已經種下種子，它會在未來發芽。

罷團表示，未來仍會持續關心、持續參與文山南中正的發展，因為相信台灣會因為每一位願意前行的人而更好。感謝每一位參與罷免行動的選民與志工，你們的勇氣與堅持讓他們看見台灣民主最動人的風景。

罷團強調，未來會繼續守護這份力量，期待一個更負責任、更有溫度的政治文化，讓台灣可以走向更健全的民主道路。衷心期盼台灣有一天可以被全世界當作一個真正獨立、自由、自信的國家來對待。

「文山退葆」領銜人高麗菜也在粉專發文，「感謝我的志工們，我們從寒冬走到酷暑，大家用自己的雙腳走了許多的路，我們希望使用我們的雙手翻轉與改變現狀，你們真的辛苦了。」

高麗菜說，他們一直以來的目標就是改變國會現狀、守護台灣的憲政民主體制，雖然這次開票結果不如預期，但他們彰顯民主體制的可貴，「大罷免就是民主的具象化」，他們透過一次一次的社會運動，讓台灣民主越來越強健。

高麗菜強調，這次失敗絕對不是台灣的民主的終點，他們一直都知道，「當台灣人，很難很難」，這是一個你不關心政治、台灣就會不見的地方。反抗的意志是融於台灣人的血脈中，只要他們還存在的一天，就要不斷不斷的反抗。

高麗菜表示，未來會持續維持反共的初心，堅持深化台灣人民捍衛自己的決心，在民防這條路上繼續精進，讓人民具有保護自己的能力。他們要告訴所有人，他們會持續跟台灣站在一起，不因1、2次的跌倒而裹足不前。接下來，文山退葆會全力投入支援新店罷免羅明才，「迎難而上，才是我們台灣人不畏困難、堅守民主價值的展現。」

國民黨立委賴士葆罷免案今日投票結果為不通過，罷團晚間發聲回應。圖／取自臉書粉專「文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊」
國民黨立委賴士葆罷免案今日投票結果為不通過，罷團晚間發聲回應。圖／取自臉書粉專「文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊」

罷免 賴士葆 羅明才

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