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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／桃園6席罷免未過 罷團支持者拉布條痛哭：盼更多人站出來愛台灣

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市6席國民黨立委罷免案，最終6人全數挺過罷免，罷免支持者在現場拉出布條抗議。記者周嘉茹／攝影
桃園市6席國民黨立委罷免案，最終6人全數挺過罷免，罷免支持者在現場拉出布條抗議。記者周嘉茹／攝影

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桃園市6席國民黨立委罷免案，今自開票開始不同意票一路領先，最終桃園市6席全數挺過罷免案。桃園罷團稍早向支持者道謝也道歉，不禁哽咽留下眼淚，在場許多支持者也痛哭，喊話希望大家能更站出來愛台灣。

桃園罷免團體稍早聯合聲明，表示這段一起走過的路，已經寫下了民主最動人的篇章，雖然沒有張漂亮的成績，但他們見證了什麼叫做人民的意志，這不是一場單純的選舉，而是一場來自人民的覺醒行動，過程中他們重新找回了台灣人最珍貴的團結，今天的結果不是結束，而是下一次行動的起點。

一名年輕女子在罷團發言後痛哭，表示這段過程不辛苦，更多的是更辛苦的志工，前面看到票數時就已經默默落淚，眼看結果不如預期，認為為什麼會有這麼多人對自己的國家如此冷漠，並說未來還是會繼續走這條路，希望更多的台灣人能站出來愛台灣，之後也會自省這次罷團的政策，是不是宣傳方式做得不夠好。

另外也有支持者在現場拉著自製的布條，寫下「我不當中國狗」，面對投票結果相當不滿，一邊聽著罷團成員說話並痛哭流涕。罷團成員向支持者喊話，民主的路沒有悲傷、傷心及灰心的權益，即使結果不如預期，但守護台灣的心永遠不變，也為台灣民主寫下最動人的一章。

桃園市6席立委罷免案皆未通過，現場許多支持者痛哭，喊話希望大家能更站出來愛台灣。記者周嘉茹／攝影
桃園市6席立委罷免案皆未通過，現場許多支持者痛哭，喊話希望大家能更站出來愛台灣。記者周嘉茹／攝影

罷免 罷團 桃園 國民黨

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