罷免開票結果／桃園6席罷免未過 罷團支持者拉布條痛哭：盼更多人站出來愛台灣

桃園市6席國民黨立委罷免案，今自開票開始不同意票一路領先，最終桃園市6席全數挺過罷免案。桃園罷團稍早向支持者道謝也道歉，不禁哽咽留下眼淚，在場許多支持者也痛哭，喊話希望大家能更站出來愛台灣。

桃園罷免團體稍早聯合聲明，表示這段一起走過的路，已經寫下了民主最動人的篇章，雖然沒有張漂亮的成績，但他們見證了什麼叫做人民的意志，這不是一場單純的選舉，而是一場來自人民的覺醒行動，過程中他們重新找回了台灣人最珍貴的團結，今天的結果不是結束，而是下一次行動的起點。

一名年輕女子在罷團發言後痛哭，表示這段過程不辛苦，更多的是更辛苦的志工，前面看到票數時就已經默默落淚，眼看結果不如預期，認為為什麼會有這麼多人對自己的國家如此冷漠，並說未來還是會繼續走這條路，希望更多的台灣人能站出來愛台灣，之後也會自省這次罷團的政策，是不是宣傳方式做得不夠好。