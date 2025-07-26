罷免開票結果／桃園6席罷免未過 罷團支持者拉布條痛哭：盼更多人站出來愛台灣
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桃園市6席國民黨立委罷免案，今自開票開始不同意票一路領先，最終桃園市6席全數挺過罷免案。桃園罷團稍早向支持者道謝也道歉，不禁哽咽留下眼淚，在場許多支持者也痛哭，喊話希望大家能更站出來愛台灣。
桃園罷免團體稍早聯合聲明，表示這段一起走過的路，已經寫下了民主最動人的篇章，雖然沒有張漂亮的成績，但他們見證了什麼叫做人民的意志，這不是一場單純的選舉，而是一場來自人民的覺醒行動，過程中他們重新找回了台灣人最珍貴的團結，今天的結果不是結束，而是下一次行動的起點。
一名年輕女子在罷團發言後痛哭，表示這段過程不辛苦，更多的是更辛苦的志工，前面看到票數時就已經默默落淚，眼看結果不如預期，認為為什麼會有這麼多人對自己的國家如此冷漠，並說未來還是會繼續走這條路，希望更多的台灣人能站出來愛台灣，之後也會自省這次罷團的政策，是不是宣傳方式做得不夠好。
另外也有支持者在現場拉著自製的布條，寫下「我不當中國狗」，面對投票結果相當不滿，一邊聽著罷團成員說話並痛哭流涕。罷團成員向支持者喊話，民主的路沒有悲傷、傷心及灰心的權益，即使結果不如預期，但守護台灣的心永遠不變，也為台灣民主寫下最動人的一章。
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