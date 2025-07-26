罷免開票結果／罷免案不通過 廖先翔：罷免沒贏家「全台人民都輸家」

726罷免投票登場，新北5名國民黨立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福及廖先翔罷免案皆不通過。立委廖先翔直言，雖然罷免有結果，但大罷免沒有贏家，全台灣人民都是輸家，因為這次撕裂、對立很嚴重，盼未來朝野能彌補政治對立的撕裂，為台灣未來努力。

立委張智倫表示，選舉結果感謝選民繼續讓24席立委，周一繼續工作、繼續努力福國利民法案，並未來修補這一年多來衝突造成的對立，盼賴總統聽到人民心聲「拚民生不要搞政治。」

立委林德福說，這次很清楚，所有百姓鄉親眼睛很雪亮，是希望國家領導人如何福國利民、提升經濟兩岸和平，從政的人要清廉國家才會有希望。第一階段被罷委員全部過關，代表人民希望國家安定，關稅、匯率應該要解決的卻空轉內耗，呼籲賴清德總統、行政院長卓榮泰，好好為人民為社會為國家做事，相信國會更團結造福老百姓。