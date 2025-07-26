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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／罷免案不通過 廖先翔：罷免沒贏家「全台人民都輸家」

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北即時報導
立委罷免案結果出爐，晚間新北市長侯友宜（前排左四）帶領六位黨籍立委開記者會，侯友宜表示，此次選舉結果顯示民眾對政府的不信任，強調台灣需要包容與合作，而非對立與衝突。記者葉信菉／攝影
立委罷免案結果出爐，晚間新北市長侯友宜（前排左四）帶領六位黨籍立委開記者會，侯友宜表示，此次選舉結果顯示民眾對政府的不信任，強調台灣需要包容與合作，而非對立與衝突。記者葉信菉／攝影

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726罷免投票登場，新北5名國民黨立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福及廖先翔罷免案皆不通過。立委廖先翔直言，雖然罷免有結果，但大罷免沒有贏家，全台灣人民都是輸家，因為這次撕裂、對立很嚴重，盼未來朝野能彌補政治對立的撕裂，為台灣未來努力。

立委張智倫表示，選舉結果感謝選民繼續讓24席立委，周一繼續工作、繼續努力福國利民法案，並未來修補這一年多來衝突造成的對立，盼賴總統聽到人民心聲「拚民生不要搞政治。」

立委林德福說，這次很清楚，所有百姓鄉親眼睛很雪亮，是希望國家領導人如何福國利民、提升經濟兩岸和平，從政的人要清廉國家才會有希望。第一階段被罷委員全部過關，代表人民希望國家安定，關稅、匯率應該要解決的卻空轉內耗，呼籲賴清德總統、行政院長卓榮泰，好好為人民為社會為國家做事，相信國會更團結造福老百姓。

罷免 廖先翔

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