罷免開票結果／桃園藍委全守住 罷團流淚鞠躬喊話：守護台灣的心不變

桃園市6席國民黨立委罷免案自開票開始不同意票一路領先。桃園市第1、4、6罷免聯合總部稍早聯合聲明，向支持者道謝也道歉，並向支持者喊話民主的路沒有悲傷、傷心及灰心的權益，即使結果不如預期，但守護台灣的心永遠不變，也為台灣民主寫下最動人的一章。

罷團聯合發言人Young指出，大家自發性發起罷免，在所有人的期待下，互相扶持推進到第三階，已經是了不起的成果，全世界從來沒有一個國家，可以用公民力量在一個沒有中心組織的動員捲起風起雲湧的公民行動，因此不認為這次行動失敗，因為它喚起了更多的人對於價值、理念及信念的堅持。

桃一領銜人陳曉煒則向志工伙伴道謝，這場大罷免行動在台灣民主歷史中一定會記上一筆，因為這是有史以來結合最多的人，為了共同的理念，對自己的家鄉及台灣表達最深切的愛與行動，大家都是犧牲下班時間，打了這場民主之戰，今天完成了階段性任務，雖然結果不如預期，但他相信已經為民主紮根努力，未來一定會繼續往前走。

陳曉煒不禁哽咽，並向立委牛喣庭喊話，希望他把這次罷免當作是期中考，這次他的支持者與上次投票率來說差距不大，因此牛不能說是大獲全勝，這是他可以好好去想一想的；最後他也說，大罷免所展現出來的是台灣這塊土地的民主素養，這是一場公民的教育，一個民主的洗禮。

桃四領銜人鄧永城則表示，今天這場選舉或許不是大家所要的結果，但他們問心無愧，這場民主運動將在台灣史上的民主運動寫下一篇華麗的戰役，「或許結果不是我們要的，但是我們愛台灣的心、守護台灣的心永遠不變」，並敬告國民黨，不要以為贏了就可以繼續在國會為非作歹。