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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

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罷免開票結果／桃園6藍委挺過罷免案 張善政：台灣拒絕再被撕裂

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園6席國民黨立委稍早確定全數挺過罷免案，市長張善政晚間在臉書發文，直呼「人民用最堅定的選票宣告，台灣拒絕再被撕裂！」圖／取自張善政臉書
桃園6席國民黨立委稍早確定全數挺過罷免案，市長張善政晚間在臉書發文，直呼「人民用最堅定的選票宣告，台灣拒絕再被撕裂！」圖／取自張善政臉書

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726罷免投票今天登場，桃園6席國民黨立委稍早確定全數挺過罷免案，市長張善政晚間也在臉書發文，直呼「人民用最堅定的選票宣告，台灣拒絕再被撕裂」。

張善政表示，桃園是充滿活力與勇氣的年輕城市，今天市民再次用行動證明桃園人的智慧與堅定，全體市民為台灣的理性、穩定與民主制衡，投下的關鍵一票。他強調自上任以來，他和桃園6位立委共同努力，並肩作戰，不曾有一刻停歇，6席藍委也心心念念為桃園爭取每一項建設與改革，這些都是桃園前進的動力。

張善政說，罷免的風暴曾經烏雲罩頂，企圖用仇恨與謊言分裂台灣，但今天陽光穿透陰霾，所有荒謬的抹紅與攻擊，在公民的智慧面前徒勞無功，這證明了民主制衡的價值，早已深植在台灣人民心中。

張善政直言，他要正告執政黨，人民寶貴的時間與精力，不該耗費在為黨派私利服務的政治惡鬥中，懸崖勒馬、停止對立、修補社會的裂痕，這才是執政者應有的謙卑與責任，「惡意的抹黑與鬥爭，必須到此為止。」

張善政也呼籲中央政府，看見民心所向，摒棄走向獨裁的傲慢，用心思考台灣面臨能源、關稅、少子化等危機的對策，重回國家的治理正軌，「桃園的腳步不會停歇。我們會持續彼此信任與團結，朝著共同的目標，大步向前！」

罷免 桃園 張善政

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