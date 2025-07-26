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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／北市5立委罷免不通過 選委會公布投票率59%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
罷免投票開票結果，國民黨24席立委全部順利過關，北市長蔣萬安（右三）與國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（中）帶領，一同在黨部召開記者會，向支持者表達感謝之意。記者杜建重／攝影
罷免投票開票結果，國民黨24席立委全部順利過關，北市長蔣萬安（右三）與國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（中）帶領，一同在黨部召開記者會，向支持者表達感謝之意。記者杜建重／攝影

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北市5立委罷免案今天投票，開票結果大罷免「不通過」北市選委會也公布投票率，5個選區罷免案投票人總數為129萬1072人，投票人數76萬2128人，投票率59.03%。其中，罷免羅智強賴士葆，未過罷免門檻。

立委王鴻薇第三選區中山、北松山，同意7萬6463票，不同意8萬6311票，投票率59.59%。中山區同意票5萬1325票，不同意5萬3258，投票率58.42%。北松山同意2萬5138票，不同意3萬3053，投票率61.79%，為各區中最高。

立委李彥秀第四選區內湖南港，同意票7萬8560，不同意10萬5169票，投票率59.14%。其中內湖區同意5萬5702 票，不同意7萬4282票，投票率59.54%；南港區同意2萬2858票，不同意票3萬0887，投票率58.21%。

立委羅智強第六選區大安區，同意5萬6726票，不同意7萬4808，投票率57.69%。立委徐巧芯第七選區信義南松山，同意6萬2633票，不同意7萬5401，投票率59.98%。其中信義區同意4萬5763票，不同意5萬7352票，投票率 60.10%；南松山同意1萬6870票，不同意1萬8049票，投票率59.60%。

立委賴士葆第八選區文山南中正，同意票5萬5958票，不同意8萬6907票，投票率58.63%。其中文山同意票4萬7895票，不同意7萬5778，投票率58.91%；南中正同意8063票，不同意1萬1129，投票率56.85%。

罷免 北市 投票率 賴士葆 羅智強 李彥秀 徐巧芯 王鴻薇

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