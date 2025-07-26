罷免開票結果／北市5立委罷免不通過 選委會公布投票率59%
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台北市5立委罷免案今天投票，開票結果大罷免「不通過」北市選委會也公布投票率，5個選區罷免案投票人總數為129萬1072人，投票人數76萬2128人，投票率59.03%。其中，罷免羅智強、賴士葆，未過罷免門檻。
立委王鴻薇第三選區中山、北松山，同意7萬6463票，不同意8萬6311票，投票率59.59%。中山區同意票5萬1325票，不同意5萬3258，投票率58.42%。北松山同意2萬5138票，不同意3萬3053，投票率61.79%，為各區中最高。
立委李彥秀第四選區內湖南港，同意票7萬8560，不同意10萬5169票，投票率59.14%。其中內湖區同意5萬5702 票，不同意7萬4282票，投票率59.54%；南港區同意2萬2858票，不同意票3萬0887，投票率58.21%。
立委羅智強第六選區大安區，同意5萬6726票，不同意7萬4808，投票率57.69%。立委徐巧芯第七選區信義南松山，同意6萬2633票，不同意7萬5401，投票率59.98%。其中信義區同意4萬5763票，不同意5萬7352票，投票率 60.10%；南松山同意1萬6870票，不同意1萬8049票，投票率59.60%。
立委賴士葆第八選區文山南中正，同意票5萬5958票，不同意8萬6907票，投票率58.63%。其中文山同意票4萬7895票，不同意7萬5778，投票率58.91%；南中正同意8063票，不同意1萬1129，投票率56.85%。
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