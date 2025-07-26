罷免開票結果／桃園6席挺過罷免 國民黨桃市黨部主委：「他」是功臣

罷免案不通過，國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示「預料之中」，指桃園選民有個特質，就是「和諧理性」，所以此次罷免即便公民團體有不同聲音，黨部也是予以尊重，未加以反駁，而外界一度有聲音希望「以罷治罷」，黨部最後也沒有採取此手段。

黃敏恭說，此次不同意票能衝高，不外乎立委本身努力，未掉以輕心，但還有一個關鍵，就是市長張善政，他下班後勤跑地方站台，不遺餘力催票，希望國會立委與市府能持續合作，為桃園爭取更多建設與福利。

民進黨桃園市黨部則表示，對於罷免投票的結果，相信大家都會尊重與接受，這是民主國家可貴的地方。從罷免提案、連署成案，到今日投票，公民團體衝在第一線，桃園的民進黨秉持協助及支持的角色。

綠營桃園黨部強調，大罷免是一場公民的行動，不是政黨惡鬥，不論哪個政黨、政治人物都該時時刻刻傾聽人民聲音。這次大罷免，可以看見有更多台灣人用實際行動關心參與政治，每次投票都是國人行使公民權的展現，台灣人不會因此氣餒，我們會更勇敢面對未來艱困的挑戰。