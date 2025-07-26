罷免開票結果／桃五罷團宣布未通過 呂玉玲：繼續為地方打拚服務

罷免投票今天下午開票，桃園市第五選區立委呂玉玲平鎮服務處湧入支持者看到「不同意」一路領先不時歡呼，呂玉玲下午5時30分宣布「罷免失敗」、表示，不同意票數大於同意票，差距超過4萬票，感謝非常感謝平鎮、龍潭鄉親的支持，未來會本著初衷繼續為地方打拚服務。

桃五罷團聲明宣布「敗選」、表示，感謝第五選區的鄉親一起參與這場偉大的公民運動，結果並不盡如人意，團隊對鄉親的決定保持謙卑，虛心接受，桃五罷團志工大半年來，以有限人力和資源，用無比的熱情和勇氣，透過理性論述向社會大眾表達對國會亂象的憂心，相信大家都有目共睹，也值得大家的掌聲。

罷免投票日，呂玉玲看到天氣好轉，前往投開票所投票時心情不錯，直言「睡得不錯、很輕鬆」、用平常心看待投票，下午開票後，呂玉玲丈夫陳萬得在服務處坐鎮與支持者觀看開票，支持者高喊「大罷免、大失敗」，陳萬得認為，執政黨一心搞罷免，不關心經濟，失去民心。

呂玉玲表示，她四屆立委14年來為地方的服務、打拚，爭取回來地方的建設和服務績效，深獲鄉親認同，是這次未被罷免的關鍵，非常感謝鄉親投下不同意票繼續支持她，非常感謝龍潭平鎮的鄉親支持，守護桃園，也守護呂玉玲，她會一本初衷繼續為地方、為客家鄉親繼續打拼。

呂玉玲表示，看到這次罷免的結果，所有的民眾都希望有一個安定和諧的社會，投票的結果就是所有的民意都希望社會祥和有愛，不希望仇恨跟對立，她將繼續以民意為依歸，推動福國利民政策，守護下一代，捍衛中華民國。