快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／桃五罷團宣布未通過 呂玉玲：繼續為地方打拚服務

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市第五選區立委呂玉玲（中）宣布「罷免失敗」、她感謝鄉親支持，未來本著初衷繼續為地方打拚服務。記者曾增勳／攝影
桃園市第五選區立委呂玉玲（中）宣布「罷免失敗」、她感謝鄉親支持，未來本著初衷繼續為地方打拚服務。記者曾增勳／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

罷免投票今天下午開票，桃園市第五選區立委呂玉玲平鎮服務處湧入支持者看到「不同意」一路領先不時歡呼，呂玉玲下午5時30分宣布「罷免失敗」、表示，不同意票數大於同意票，差距超過4萬票，感謝非常感謝平鎮、龍潭鄉親的支持，未來會本著初衷繼續為地方打拚服務。

桃五罷團聲明宣布「敗選」、表示，感謝第五選區的鄉親一起參與這場偉大的公民運動，結果並不盡如人意，團隊對鄉親的決定保持謙卑，虛心接受，桃五罷團志工大半年來，以有限人力和資源，用無比的熱情和勇氣，透過理性論述向社會大眾表達對國會亂象的憂心，相信大家都有目共睹，也值得大家的掌聲。

罷免投票日，呂玉玲看到天氣好轉，前往投開票所投票時心情不錯，直言「睡得不錯、很輕鬆」、用平常心看待投票，下午開票後，呂玉玲丈夫陳萬得在服務處坐鎮與支持者觀看開票，支持者高喊「大罷免、大失敗」，陳萬得認為，執政黨一心搞罷免，不關心經濟，失去民心。

呂玉玲表示，她四屆立委14年來為地方的服務、打拚，爭取回來地方的建設和服務績效，深獲鄉親認同，是這次未被罷免的關鍵，非常感謝鄉親投下不同意票繼續支持她，非常感謝龍潭平鎮的鄉親支持，守護桃園，也守護呂玉玲，她會一本初衷繼續為地方、為客家鄉親繼續打拼。

呂玉玲表示，看到這次罷免的結果，所有的民眾都希望有一個安定和諧的社會，投票的結果就是所有的民意都希望社會祥和有愛，不希望仇恨跟對立，她將繼續以民意為依歸，推動福國利民政策，守護下一代，捍衛中華民國。

桃園市第五選區立委呂玉玲（中）宣布「罷免失敗」、她感謝鄉親支持，未來本著初衷繼續為地方打拚服務。記者曾增勳／攝影
桃園市第五選區立委呂玉玲（中）宣布「罷免失敗」、她感謝鄉親支持，未來本著初衷繼續為地方打拚服務。記者曾增勳／攝影
桃園市第五選區立委呂玉玲（右）宣布「罷免失敗」，與市議員兒子陳韋曄（左）表達繼續為地方鄉親打拚。記者曾增勳／攝影
桃園市第五選區立委呂玉玲（右）宣布「罷免失敗」，與市議員兒子陳韋曄（左）表達繼續為地方鄉親打拚。記者曾增勳／攝影

罷免 呂玉玲

延伸閱讀

罷免開票結果／桃園6立委挺過罷免案 6選區票數一次看

不斷更新／大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關 25選區開票狀況看這裡

桃園五選區投票估五成 呂玉玲這樣回應投票心態

呂玉玲選前之夜全力衝刺 蔡壁如喊：要站出來粉碎執政黨的破壞

相關新聞

罷免開票結果／罷免廖先翔未成 罷團晚間發聲明：我們努力過也盡力了

公民團體「七星齊心斷翔」推動罷免新北市立委廖先翔，選民今天投票否決。民團今晚發表聲明，感謝投「同意罷免」的公民，未來將籌...

罷免開票結果／罷賴士葆不成 罷團不氣餒高喊「全力罷藍委羅明才」

國民黨立委賴士葆罷免案今日投票結果為不通過，罷團晚間發聲回應，他們已經種下改變的種子，因為無數公民站出來關心這塊土地，也...

罷免開票結果／桃園6席罷免未過 罷團支持者拉布條痛哭：盼更多人站出來愛台灣

桃園市6席國民黨立委罷免案，今自開票開始不同意票一路領先，最終桃園市6席全數挺過罷免案。桃園罷團稍早向支持者道謝也道歉，...

罷免開票結果／罷免案不通過 廖先翔：罷免沒贏家「全台人民都輸家」

726罷免投票登場，新北5名國民黨立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福及廖先翔罷免案皆不通過。立委廖先翔直言，雖然罷免有結...

罷免開票結果／桃園藍委全守住 罷團流淚鞠躬喊話：守護台灣的心不變

桃園市6席國民黨立委罷免案自開票開始不同意票一路領先。桃園市第1、4、6罷免聯合總部稍早聯合聲明，向支持者道謝也道歉，並...

罷免開票結果／桃園6藍委挺過罷免案 張善政：台灣拒絕再被撕裂

726罷免投票今天登場，桃園6席國民黨立委稍早確定全數挺過罷免案，市長張善政晚間也在臉書發文，直呼「人民用最堅定的選票宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。