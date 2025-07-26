罷免開票結果／以些微差距守住席次 葉元之：我沒被打倒「公道自在人心」
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罷免投票今登場，新北立委第七選區葉元之從一開始不被外界看好能挺過罷免，今投票結果出爐，葉元之以不同意大於同意3560票的些微差距，保下板東立委。葉說，他這區選情激烈，民進黨傾全黨之力抹黑造謠，但他沒有被打倒「公道自在人心」。
葉元之今傍晚與其他5名被罷藍委、新北市長侯友宜及新北黨部主委黃志雄一同現身，葉先是感謝全國選民讓這次罷免案全部挺過，24位同仁一個不少，也感謝板橋鄉親支持。葉指出，他這區選情激烈，民進黨傾全黨之力用抹黑、謠言攻擊，但他沒有被大惡罷打倒「公道自在人心」。
葉元之強調，這樣的結果代表人民是希望好好做事的政府，而不是鬥爭的政府，大家應該筋疲力盡，喉嚨都啞了，他們接下來要好好做事，希望賴總統也要好好做事，現在台灣比以前對立很多，選民對他吐口水、比倒讚、叫囂等，這些以前都沒有發生過。
葉也說，這一、兩個禮拜其實民進黨對大罷免並不樂觀，從一開始說要10席以上，到後面全面集中打他，代表放棄打五五波的選區，這次罷免成為一席保衛戰，很感謝市長侯友宜早上陪他站路口、掃夜市，過程沒有想這麼多，結果就交給選民。
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