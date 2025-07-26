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2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／中和立委張智倫挺過罷免 「加倍努力回報」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委張智倫（中）面對罷團來勢洶洶，被貼上政二代、親共等標籤，面對罷團質疑，選擇冷處理，不正面迎擊，靠政績及平時選服態度，穩住支持者軍心，加上藍營大咖助講加分，守住立委席次。記者江婉儀／攝影
立委張智倫（中）面對罷團來勢洶洶，被貼上政二代、親共等標籤，面對罷團質疑，選擇冷處理，不正面迎擊，靠政績及平時選服態度，穩住支持者軍心，加上藍營大咖助講加分，守住立委席次。記者江婉儀／攝影

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新北中和過往被認為藍營鐵票倉，選民黏著度高，立委張智倫面對罷團來勢洶洶，被貼上政二代、親共等標籤，面對罷團質疑，選擇冷處理，不正面迎擊，靠政績及平時選服態度，穩住支持者軍心，加上藍營大咖助講加分，守住立委席次。

中和選民結構一向藍大於綠，從議員比例是國民黨4席，民進黨2席，對綠營來說也是艱困選區，即便曾經有前立委江永昌突破困境，拿下2屆立委，想讓新人吳崢接棒延續，面對藍營堅強實力，也是有心無力。

此次中和選舉人數共28萬8291人，同意罷免票6萬7131票，不同意罷免票9萬5319票，票數相差2萬8188票，罷免案否決。

面對罷團與民進黨合作，展開空戰、陸戰兩面夾擊，張智倫仍挺過難關，前期靠冷處理罷團，積極做好選民服務、避免與罷團交鋒，到了投票日前夕，頻找藍營大咖助陣拉抬聲勢，催出藍營基本盤，守住中和江山。

地方人士分析，面對罷團的空戰，及後期民進黨議員陸戰攻勢，張智倫選擇不打口水戰，靠實際政績及平日選服態度來回應選民，對於罷團訴求，民眾沒有買單，認為若是做不好，就該在下次選舉用選票換人，而不是用罷免的方式處理。

地方人士表示，除了外患，對於黨內和諧、地方合作，張智倫也需與黨內議員達成共識，度過難關，加上藍營大咖如立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜等人，不斷來中和幫忙固樁，即便私下未必友好，地方也會看在大咖面子上，齊力度過此次關卡。

對於守住席次，擋下罷團攻勢，張智倫表示，感謝中和鄉親的支持，他挺過了，一場選戰中，難免有口水與髒水，但今夜過後，中和將更加團結，他也會抱持謙卑的態度，謹記所有建設性批評，一一實踐對鄉親的承諾，爭取更多民眾的認同，未來會加倍努力，以地方建設為優先，做中和鄉親的靠山，回報各位的託付。

罷免 中和 新北 張智倫

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