罷免開票結果／批綠發動大罷免殘害民主 賴士葆：這2人會被歷史記上一筆

國民黨立委賴士葆罷免案今日投票率近6成，結果為不通過。賴士葆傍晚抵達文山區景興路服務處發表感言，也點名總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘發動這次大罷免，撕裂台灣，歷史一定會記上一筆。

賴士葆罷免案的投票人數為24萬4753人，25%同意門檻是6萬1189人。今日投票率58.63%，8萬6907票不同意、5萬5958票同意票。

賴士葆坦言，在這段時間，大家沒辦法想像，他們壓力有多大，因為不知道敵人在哪，可是到處都是敵人。他們在掃街，有人來嗆，他們都謝謝，他沒有回嗆，因為他覺得台灣美麗風景是善良人性，不應該因為賴清德、柯建銘發動這次大罷免，讓台灣人被扭曲，立場不一樣的人現在彼此仇恨、對立、爭鬥，這都是在撕裂台灣。

賴士葆點名賴清德、柯建銘，以後歷史一定會記上一筆，因為他們在殘害台灣民主，賴士葆也喊話大家一起為台灣民主努力。賴清德現在有三軍統帥權，行政權、司法權、監察權、考試權、媒體權等6權在手上，如果有立法權的話，他就是皇帝、另一個金正恩。

賴士葆直言，台灣人做出睿智、聰明決定，就是不希望一黨獨大；今天的勝利不是國民黨，是台灣全民的勝利，台灣民主重新站起來、恢復正常。

賴士葆感謝台灣人民這次讓第一階段all pass，也希望8月23日all pass，更要賴清德好好做他的事，不要想鬥爭。賴希望今天過後，大家忘記這一切，從此好好生活，另要老是覆議的行政院長卓榮泰可以下台。