罷免開票結果／桃園6立委挺過罷免案 6選區票數一次看

我國史上最大規模罷免投票今天登場，首波對象包括24位國民黨立委和無黨籍、停職中的新竹市長高虹安；桃園市有6位立委遭罷免，下午4時結束投票程序，選委會於下午4時30分開始開票，統計結果於晚間6時36分結束，桃園6席全數挺過罷免案，今天投票率為55.23％。

桃園市第1選區牛煦庭罷免案，通過門檻為88517票，同意罷免有86734票、不同意罷免有106637票，投票率為54.89％。

桃園市第2選區涂權吉罷免案，通過門檻為79105票，同意罷免有70310票、不同意罷免有101419票，投票率為54.57％。

桃園市第3選區魯明哲罷免案，通過門檻為77250票，同意罷免有66301票、不同意罷免有105323票，投票率為55.79％。

桃園市第4選區萬美玲罷免案，通過門檻為76672票，同意罷免有72626票、不同意罷免有97544票，投票率為55.76％。

桃園市第5選區呂玉玲罷免案，通過門檻為71260票，同意罷免有59828票、不同意罷免有97970票，投票率為56.11％。

桃園市第6選區邱若華罷免案，通過門檻為70677票，同意罷免有61635票、不同意罷免有92049票，投票率為54.24％。