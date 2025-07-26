快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免開票結果／桃園6立委挺過罷免案 6選區票數一次看

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園6立委挺過罷免案，桃園市選委會公布6選區票數和投票率，今天投票率有55.23%。記者陳恩惠／攝影
桃園6立委挺過罷免案，桃園市選委會公布6選區票數和投票率，今天投票率有55.23%。記者陳恩惠／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

我國史上最大規模罷免投票今天登場，首波對象包括24位國民黨立委和無黨籍、停職中的新竹市長高虹安；桃園市有6位立委遭罷免，下午4時結束投票程序，選委會於下午4時30分開始開票，統計結果於晚間6時36分結束，桃園6席全數挺過罷免案，今天投票率為55.23％。

桃園市第1選區牛煦庭罷免案，通過門檻為88517票，同意罷免有86734票、不同意罷免有106637票，投票率為54.89％。

桃園市第2選區涂權吉罷免案，通過門檻為79105票，同意罷免有70310票、不同意罷免有101419票，投票率為54.57％。

桃園市第3選區魯明哲罷免案，通過門檻為77250票，同意罷免有66301票、不同意罷免有105323票，投票率為55.79％。

桃園市第4選區萬美玲罷免案，通過門檻為76672票，同意罷免有72626票、不同意罷免有97544票，投票率為55.76％。

桃園市第5選區呂玉玲罷免案，通過門檻為71260票，同意罷免有59828票、不同意罷免有97970票，投票率為56.11％。

桃園市第6選區邱若華罷免案，通過門檻為70677票，同意罷免有61635票、不同意罷免有92049票，投票率為54.24％。

罷免 桃園 門檻 投票率 萬美玲 牛煦庭 呂玉玲 涂權吉 魯明哲

延伸閱讀

罷免開票結果／魯明哲宣布罷免未通過 公民告訴民進黨不要雙標治國

罷免開票結果／未通過！涂權吉自行統計大贏約3萬票 沿海3區逆轉全贏

罷免開票結果／牛煦庭安然過關 籲賴總統思考大罷免結果與意義

涂權吉開票現場傳意外 7旬翁吃包子突噎到命危急送醫

相關新聞

罷免開票結果／罷免廖先翔未成 罷團晚間發聲明：我們努力過也盡力了

公民團體「七星齊心斷翔」推動罷免新北市立委廖先翔，選民今天投票否決。民團今晚發表聲明，感謝投「同意罷免」的公民，未來將籌...

罷免開票結果／罷賴士葆不成 罷團不氣餒高喊「全力罷藍委羅明才」

國民黨立委賴士葆罷免案今日投票結果為不通過，罷團晚間發聲回應，他們已經種下改變的種子，因為無數公民站出來關心這塊土地，也...

罷免開票結果／桃園6席罷免未過 罷團支持者拉布條痛哭：盼更多人站出來愛台灣

桃園市6席國民黨立委罷免案，今自開票開始不同意票一路領先，最終桃園市6席全數挺過罷免案。桃園罷團稍早向支持者道謝也道歉，...

罷免開票結果／罷免案不通過 廖先翔：罷免沒贏家「全台人民都輸家」

726罷免投票登場，新北5名國民黨立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福及廖先翔罷免案皆不通過。立委廖先翔直言，雖然罷免有結...

罷免開票結果／桃園藍委全守住 罷團流淚鞠躬喊話：守護台灣的心不變

桃園市6席國民黨立委罷免案自開票開始不同意票一路領先。桃園市第1、4、6罷免聯合總部稍早聯合聲明，向支持者道謝也道歉，並...

罷免開票結果／桃園6藍委挺過罷免案 張善政：台灣拒絕再被撕裂

726罷免投票今天登場，桃園6席國民黨立委稍早確定全數挺過罷免案，市長張善政晚間也在臉書發文，直呼「人民用最堅定的選票宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。