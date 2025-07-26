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罷免開票結果／罷免新北五藍委不通過 蘇巧慧：台灣的路從來不平順

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北民進黨部主委蘇巧慧表示，儘管結果未如公民團體所願，但這場罷免運動已為國會帶來壓力與正面改變。記者李定宇／攝影
新北民進黨部主委蘇巧慧表示，儘管結果未如公民團體所願，但這場罷免運動已為國會帶來壓力與正面改變。記者李定宇／攝影

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新北市五位立委罷免案今日投票結果全數不通過，新北民進黨部主委蘇巧慧表示，儘管結果未如公民團體所願，但這場罷免運動已為國會帶來壓力與正面改變，讓民眾看到民主制度如何被喚醒與推動，「國防預算不再被亂刪、被凍結，甚至不反共的委員也都出來表態反對，這就是公民力量讓國會逐漸回到正軌。」

蘇巧慧強調，這不只是一次投票而是台灣公民運動的再起與深化，非常感謝台灣人民在這些行動中展現的努力與堅持，這不是結束，而是另一個起點。我們會繼續努力，朝著8月23日的下一階段邁進。

她指出，這場罷免歷時將近一年，從第二階段到第三階段，每一次結果都超出預期，足見台灣社會對民主價值的堅定信仰。新北原本就是藍白優勢區，要在這樣的環境發起罷免行動本就不容易。公民團體願意放下畏懼，站出來，是非常值得珍惜的民主能量。

蘇巧慧也強調，在這場運動中，民進黨的黨公職人員從未缺席，民進黨的角色就是陪伴與支撐，榮幸能與不分男女老幼的公民團體一同行動，看到台灣人民對民主與法治的體會已深入骨髓，知道自己要守護什麼價值。

她說，台灣的路從來不平順，但只有大家一起走過，這才是我們要做的事。她呼籲未來無論面對什麼樣的挑戰，都應持續以公民行動守護台灣、監督政治。

罷免 蘇巧慧

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