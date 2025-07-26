大罷免新北5席全保 侯友宜力拚一席都不掉

大罷免結果出爐，新北順利保下5席藍委，重挫綠營氣勢。這次選舉是新北市長侯友宜自總統選舉失利後，再次證明其扎實基層實力與號召力。近侯人士指出，侯用盡全力，就是希望阻止綠營用少數民意企圖翻盤局面，封關前各選區不同意罷免都占絕大多數，關鍵在如何催出投票率，也因此侯從掃街、車隊到站台助講無役不與，「守住5席一直都是他們唯一且最後的防線」。

「這是全民的覺悟」國民黨前祕書長李乾龍也向國民黨中央喊話指出，這次是民進黨天怒人怨，全民覺醒，加上地方執政縣市首長拚盡全力，在這次大罷免過後，國民黨應該盡快思考如何找回民心方法。

新北市是本次罷免重要指標區之一，尤其新北第七選區（板橋東區）被視作最重要突破口，綠營更是傾盡全黨之力助攻，然綠營執政下來諸多缺失，「獨裁」輸不起就翻桌的惡名難以抹滅，最後激起中間選民意識，用選票讓民進黨學習「少數服從多數」。

守住新北，地方黨部角色極重，但在民進黨司法打壓下，國民黨新北黨部在連署偽造風波下，31人遭到起訴，地方黨部幾乎團滅，但7月19日的新北造勢場湧入超過2萬人，動員力道堪比地方大選規模，關鍵在於「侯友宜動起來了」。

藍營地方人士指出，侯友宜與藍營地方民代在黨部被抄家後，全面啟動，從每個民代的責任額，到各社團的全力動員，加上民進黨拒絕普發現金等因素催化，讓反惡霸氣勢逐漸上升，把人都催出來了。

近侯人士指出，這次罷免就是一次無差別攻擊，從司法打壓、言論自由管制，到剷除異己的作為，確實已天怒人怨，但沉默的民眾還是占多數，如何激起民眾出來投票表態，是侯市長這次最大目標，就怕大罷免成功，未來民進黨怎麼惡搞也拿他們沒辦法。

藍營人士指出，侯從第二階段通過後，反惡霸力道逐漸增加，在地方黨部被抄家後，更扮演關鍵桶箍角色，把所有民代號召一起動員，對於遭受罷免的立委，他更是來者不拒，無論是掃街、造勢、拜會市場，他更是無役不與。

尤其被視作罷免第一線的葉元之，侯友宜更在選前一天，從早上站街口，下午車隊掃街，到晚上還頂著颱風尾陪葉元之掃夜市，連綠營都稱「真的用盡吃奶的力氣」，順利將葉元之保住，侯友宜絕對居功厥偉。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，民進黨獨裁執政激起民眾反惡罷意識，是這次成功關鍵，接下來再第二波守住第六席羅明才，地方黨部也將與市長一起全力以赴。