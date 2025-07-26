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2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚
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雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案確定以1萬9833票之差不通過，丁學忠晚間現身感謝支持者，丁學忠在短短兩年內選舉3次，被立委張嘉郡說是全台最坎坷的男人。去年立委選舉丁學忠在11鄉鎮只贏4鄉鎮，今開票11鄉鎮贏了9鄉鎮，他說，「這代表我認真在做，民眾都看在眼裡」，感謝每一位支持者的肯定。
雲林縣選舉委員會完成開票，丁學忠罷免案選區有11鄉鎮，最終同意5萬7331票、不同意7萬7164票，確定不通過，其中除深綠票倉水林鄉同意罷免高出不同意一千餘票、北港鎮同意罷免高出不同意罷免2百多票，其餘9鄉鎮皆是不同意罷免勝出。
丁學忠近2年經歷虎尾鎮長、立委及此次罷免案選舉。今晚丁學忠現身感謝不分黨派支持他的人，許多支持者衝上前給予熱情擁抱，也有支持者激動落淚，針對這次11鄉鎮有9鄉鎮民眾不同意他罷免，丁學忠表示，這表示他這一年來認真為民服務，民眾都看在眼裡，給予肯定認同，才能得到這樣的票數，他服務不分黨派，未來會持續全力以赴，替雲林打拚，全力爭取經費讓雲林快速發展，
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