2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

雲林縣第一選區國民黨立委丁學忠罷免案確定以1萬9833票之差不通過，丁學忠晚間現身感謝支持者，丁學忠在短短兩年內選舉3次，被立委張嘉郡說是全台最坎坷的男人。去年立委選舉丁學忠在11鄉鎮只贏4鄉鎮，今開票11鄉鎮贏了9鄉鎮，他說，「這代表我認真在做，民眾都看在眼裡」，感謝每一位支持者的肯定。

雲林縣選舉委員會完成開票，丁學忠罷免案選區有11鄉鎮，最終同意5萬7331票、不同意7萬7164票，確定不通過，其中除深綠票倉水林鄉同意罷免高出不同意一千餘票、北港鎮同意罷免高出不同意罷免2百多票，其餘9鄉鎮皆是不同意罷免勝出。