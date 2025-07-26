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2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

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大罷免新北全數守住！侯友宜：放下對立仇恨 為這塊土地繼續努力

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜率領六席國民黨立委出面舉行記者會，盼社會恢復平靜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜率領六席國民黨立委出面舉行記者會，盼社會恢復平靜。記者葉德正／攝影

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罷免投票結果出爐，新北市第一階段5席立委都不通過罷免，新北市長侯友宜今天帶領6名新北市藍委在新北市黨部舉行記者會，眾人先鞠躬感謝民眾支持，侯強調，現在開始要放下對立、仇恨，六名立委一位都不能少，他們會繼續努力加油，為新北市、為台灣這塊土地盡我們最大力量奉獻，讓台灣、新北會更好。

侯友宜說，感謝新北市民繼續給我們肯定與加油，這一次投票結果，讓我們更加有底氣，繼續努力加油，為新北與國家多做一點事。

侯友宜說，這次帶來的傷痛、仇恨如何修補？台灣之所以美麗，是因為能夠包容不同聲音與族群，大家願意攜手面對台灣所有挑戰，台灣就是因為這個力量才能走到現在，台灣身為自由民主國家，更有完整監督機制。

侯友宜說，執政黨要正視這次選舉結果「這是最新的民意展現」，展現他們對今天政府不信任，展現民眾拒絕國家繼續內耗，人民不需要更多對立、衝突，人民需要能好好休養生息，對民生經濟努力。他也說，羅明才在第二波，但六席一席都不能少。

罷免 新北 侯友宜

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