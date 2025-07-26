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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／林德福保住立委 罷團：反對者人數已明顯增加

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「雙和罷團」領銜人朱約信表示，雖然這次罷免未能過關，但與林德福過去選舉勝出的票數相比，這次表態反對他的選民人數已有顯著提升。記者張策／攝影
「雙和罷團」領銜人朱約信表示，雖然這次罷免未能過關，但與林德福過去選舉勝出的票數相比，這次表態反對他的選民人數已有顯著提升。記者張策／攝影

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新北市永和區立委林德福罷免案結果出爐，不同意票8萬4325票、同意票5萬1363票，罷免敗陣，藍營成功守住這位席七連霸立委。「雙和罷團」表示，雖然這次罷免未能過關，但與林德福過去選舉勝出的票數相比，這次表態反對他的選民人數已有顯著提升，顯示對其不滿的聲音正在累積，罷免行動也成功打開地方民主對話的空間。

雙和罷團領銜人朱約信表示，這場罷免雖未達標，但是一段充滿意義的民主歷程。他說，團隊從最初不到20人、一頂帳篷開始，歷經無數困難與挑戰，最終串聯超過300位志工在街頭說明理念、收集連署，「我們從不專業走向專業，從陌生人組成團隊，共同走到今天」，展現了公民社會的力量。

朱約信強調，這次運動不是為了短期勝負，而是讓更多人關心政治、參與民主，「我們沒有靠政黨、沒有大量資源，是靠人民一步一步累積起來的」。他指出，林德福在過去幾屆立委選舉中得票穩定，但這次反對他的力量與過往相比已大幅成長，「這是多年累積下來的結果」，也顯示民間對政治問責的意識正在形成。

他提到，許多志工第一次參與公共事務，過程中曾面對質疑、辱罵，甚至有人在街頭被攻擊，但大家都選擇堅持信念、不輕言放棄。如今雖未成功罷免，但已在雙和地區開啟一場新的民主對話與監督意識，也讓更多人意識到「公民的力量不容小覷」。

朱約信最後表示，未來五年、十年後回顧這段經歷，「我們會知道，今天的努力不是白費」，他相信每一次的挫敗，都是累積改變的力量。他也呼籲所有支持者不要氣餒，這不是終點，而是下一段民主實踐的起點。

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