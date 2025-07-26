快訊

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免開票結果／罷免葉元之不通過 大刪元領銜人：放下高傲別再為所欲為

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
罷免立委葉元之的大刪元領銜人史書華今晚表示，雖然結果令人遺憾，但百萬民眾投下的同意票已清楚表達對現況的不滿。記者李定宇／攝影
罷免立委葉元之的大刪元領銜人史書華今晚表示，雖然結果令人遺憾，但百萬民眾投下的同意票已清楚表達對現況的不滿。記者李定宇／攝影

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

新北市立委罷免案投票今落幕，五案皆未通過，罷免立委葉元之的大刪元領銜人史書華今晚表示，雖然結果令人遺憾，但百萬民眾投下的同意票已清楚表達對現況的不滿，這場公民運動將是台灣民主深化的重要一步，希望藍委放下過去高傲的態度，別再為所欲為。

史書華指出，這場罷免行動歷時超過一年，靠的是志工長期風吹日曬奔走，靠的是公民自主站出來說話。儘管未能成功罷免對象，但過程中已有無數民眾選擇用選票表達態度，這股力量不容忽視。

沒有讓同意罷免超過不同意票，但每一張同意票都有意義。史書華表示，這些投票的民眾並非政黨支持者，而是真正關心台灣的公民，大家會失落，但我們都是台灣人，難過一天就好。

他呼籲被罷免的立委應謹記這次民意的警訊，這不是政黨之爭，是公民社會的反思。她強調，民代應回歸謙卑本質，不該因當選就自視甚高、背離選民初衷。

民意代表是為了保護台灣，而不是毀滅台灣。這次運動雖未拉下藍委，卻證明有上百萬人願意挺身而出，代表這片土地上仍有人民願意守護價值、捍衛民主。恭喜對方撐過這次民意考驗，但這不代表不需要檢討。

罷免 新北 史書華 葉元之

延伸閱讀

罷免葉元之不通過 大刪元喊話難過一天就好

不斷更新／傅崐萁、徐巧芯、葉元之等24人罷免否決！25選區不同意票暫領先 各地開票進度看過來

罷免開票結果／激戰區的葉元之也過關了 侯友宜偕新北藍委稍後黨部合體

葉元之穩了？鄉民看投票結果喊「跌破眼鏡」 兩派網友掀論戰

相關新聞

罷免開票結果／罷免廖先翔未成 罷團晚間發聲明：我們努力過也盡力了

公民團體「七星齊心斷翔」推動罷免新北市立委廖先翔，選民今天投票否決。民團今晚發表聲明，感謝投「同意罷免」的公民，未來將籌...

罷免開票結果／罷賴士葆不成 罷團不氣餒高喊「全力罷藍委羅明才」

國民黨立委賴士葆罷免案今日投票結果為不通過，罷團晚間發聲回應，他們已經種下改變的種子，因為無數公民站出來關心這塊土地，也...

罷免開票結果／桃園6席罷免未過 罷團支持者拉布條痛哭：盼更多人站出來愛台灣

桃園市6席國民黨立委罷免案，今自開票開始不同意票一路領先，最終桃園市6席全數挺過罷免案。桃園罷團稍早向支持者道謝也道歉，...

罷免開票結果／罷免案不通過 廖先翔：罷免沒贏家「全台人民都輸家」

726罷免投票登場，新北5名國民黨立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福及廖先翔罷免案皆不通過。立委廖先翔直言，雖然罷免有結...

罷免開票結果／桃園藍委全守住 罷團流淚鞠躬喊話：守護台灣的心不變

桃園市6席國民黨立委罷免案自開票開始不同意票一路領先。桃園市第1、4、6罷免聯合總部稍早聯合聲明，向支持者道謝也道歉，並...

罷免開票結果／桃園6藍委挺過罷免案 張善政：台灣拒絕再被撕裂

726罷免投票今天登場，桃園6席國民黨立委稍早確定全數挺過罷免案，市長張善政晚間也在臉書發文，直呼「人民用最堅定的選票宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。