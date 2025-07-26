罷免開票結果／罷免葉元之不通過 大刪元領銜人：放下高傲別再為所欲為

新北市立委罷免案投票今落幕，五案皆未通過，罷免立委葉元之的大刪元領銜人史書華今晚表示，雖然結果令人遺憾，但百萬民眾投下的同意票已清楚表達對現況的不滿，這場公民運動將是台灣民主深化的重要一步，希望藍委放下過去高傲的態度，別再為所欲為。

史書華指出，這場罷免行動歷時超過一年，靠的是志工長期風吹日曬奔走，靠的是公民自主站出來說話。儘管未能成功罷免對象，但過程中已有無數民眾選擇用選票表達態度，這股力量不容忽視。

沒有讓同意罷免超過不同意票，但每一張同意票都有意義。史書華表示，這些投票的民眾並非政黨支持者，而是真正關心台灣的公民，大家會失落，但我們都是台灣人，難過一天就好。

他呼籲被罷免的立委應謹記這次民意的警訊，這不是政黨之爭，是公民社會的反思。她強調，民代應回歸謙卑本質，不該因當選就自視甚高、背離選民初衷。

民意代表是為了保護台灣，而不是毀滅台灣。這次運動雖未拉下藍委，卻證明有上百萬人願意挺身而出，代表這片土地上仍有人民願意守護價值、捍衛民主。恭喜對方撐過這次民意考驗，但這不代表不需要檢討。