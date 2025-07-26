罷免開票結果／涂權吉挺過罷免 「勞民傷財，綠營支持者也不挺」

桃園第二選區立委涂權吉罷免案結果出爐，通過門檻為7萬9106票，涂權吉今於楊梅明日之星幼兒園自行開票報票，5點半放鞭炮宣布未通過。

涂表示， 這次自己一直被列為罷免選舉最被可能罷免的目標，除了上次立委選舉些微票數高過當選以外，整個選區結構來講，對藍營本來就屬於比較不利，但是這段時間經營下來，從罷免投票來看，「相信只要努力認真做，我們的民眾還是會給予肯定」，所以只要好好經營，所有選民都是平和、理性，並給予他肯定。

涂權吉今晚5時30分許放炮慶祝，還有支持者感動落淚，他開心表示，現在大部分投票所票數已經開完，大致底定，大罷免大成功，要感謝鄉親選民對權吉一年多肯定及團隊支持，最主要這次也是執政黨政府很重要警訊，因為在跑地方基層，已經深切感受到民眾對於政黨政府發動大罷免其實非常反感也不支持。

涂說，很多綠營支持者甚至很明確告訴他，「雖然上次沒有投票給你，但是也不會去罷免你」，民主政治一任4年，做得好下次讓你連任，做不好4年之後有機制可以把民代換掉，所以發動大罷免對於國家政府及人民，可說是勞民傷財，所以相信人民對大罷免真的是不支持，還是要讓政府了解及檢討怎樣去朝野協商，生活安定。

涂表示，尤其現在面臨美國對等關稅問題，要如何讓產業升級轉型，怎樣讓經濟繁榮經濟生活安定，現在才是最重要的一件事。希望大罷免現在落幕，除了感謝支持者肯定外，罷團有提的意見部分，好的意見也會誠心檢討、審慎評估在立院如何去做的方向，值得來去深切討論，最主要也希望落幕後朝野能協商，讓政局能夠更穩定。

被問及這次勝出關鍵，涂說，從選區來看，這次自己一直被列為罷免選舉最被可能罷免的目標，除了上次些微票數當選以外，整個選區結構來講，對藍營本來就屬於比較不利，但是這段時間經營下來，這次罷免投票來看，「相信只要努力認真做，我們的民眾還是會給予肯定」，所以只要好好經營，所有選民都是平和、理性，並給他肯定。