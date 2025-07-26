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罷免開票結果／李彥秀罷免案不通過 罷團遺憾籲聽取民意

中央社／ 台北26日電
國民黨台北市港湖地區立委李彥秀（右），下午在確定罷免案沒有過關後，開心地感謝前來道賀的支持者。記者曾吉松／攝影
國民黨台北市港湖地區立委李彥秀（右），下午在確定罷免案沒有過關後，開心地感謝前來道賀的支持者。記者曾吉松／攝影

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中國國民黨籍立法委員李彥秀罷免案開票，罷團「港湖除銹」自行宣布罷免案不通過，對結果表示遺憾，但也說仍有民眾認為李彥秀不適任，籲李彥秀檢討、聽取民意。

中國國民黨籍立法委員李彥秀罷免案今天投、開票，罷團「港湖除銹」晚間近6時自行宣布罷免案不通過。相關資訊以中央選舉委員會公告為準。

對於未通過罷免李彥秀，罷團「港湖除銹」發言人Jason指出，非常感謝港湖區第二階段以來的4萬5183名來連署的居民以及同意罷免的居民們，這代表許多人都無法忍受及接受李彥秀過去在立法院的行為，「非常感謝大家一起站出來投票」。

Jason也說，截至6時止，有6萬多人同意罷免李彥秀，這代表仍有民眾認為她是不適任立委，這次投票率雖然不像過去立委選舉高，但仍有6萬多名民眾願意出來投票，代表大家心聲很明確、認為李彥秀不應在立院做這些親共或破壞憲政體制的事情。

Jason表示，罷免理由書已經很明確告訴李彥秀為什麼罷免她，但李彥秀過去這段時間卻都沒有針對這些有具體回應，也很遺憾仍有選民不同意罷免。

Jason最後強調，不管是參加罷免或者是同意罷免，人民都是希望台灣立委應該做一些幫助台灣人的事情，非常懇切希望李彥秀可以好好思考，過去連署的法案是否有通過的必要性，包含讓健保虧損持續擴大、80歲以上免巴氏量表可以聘請家庭看護工等，希望李彥秀能夠好好聽取大家心聲、好好檢視這些法案。

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