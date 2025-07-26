「希望曹興誠好好活下去」 徐巧芯挺過罷免哽咽致謝：繼續為大家服務

罷免投票視為關鍵的國民黨立委徐巧芯、松山信義選區，目前仍是以不同意票高於同意票，目前持續開票中。徐巧芯在6點多時到國民黨台北市黨部受訪，她謝謝辦公室同事、里長、志工，講到立法院的委員們更哽咽；也不忘呼籲罷免領銜人曹興誠要好好活下去。

媒體詢問，罷免的領銜人曹興誠曾說罷不掉徐巧芯會活不下去。徐巧芯回應，希望曹還是好好活下去，一直以來都把曹的說話當開玩笑，政治不是最重要，生命才是最重要，大惡罷結束，重新開始。

她說，也希望曹要思考並檢討，她們不是中共同路人，就是台灣一般小老百姓，請不要抹黑抹紅，大家都是為中華民國付出，不分彼此，不要分裂，好好團結在一起，下次不要再拿生命開玩笑，會當成開玩笑的笑話，不會追究。

媒體詢問，這次大失敗就是中共長期滲透結果？徐巧芯說，選民能夠辨別是非，台灣選民眼睛是雪亮的，大家一票票蓋下去時候，不是今天蓋下不同意罷免就是中共同路人，侮辱所有中華民國選民。

她說，當初曾說如果基隆市長謝國樑如果被罷免，解放軍就會來台，柯建銘曾說，警消組工會，就會來毀滅台灣，都不會發生。請不要把自己妄想灌到民眾身上，只會讓民眾感覺不舒服，中華民國國民是聰明的，大家決定要完封大惡罷，就是知道民眾有先見之明。

徐巧芯感謝辦公室所有成員，跟著她六年當中選了四次，就是有他們，才能從罷免挑戰安然度過。她鞠躬向里長、志工感謝，過去大家都說，徐巧芯只有空戰沒有陸戰，但很多志工里長幫忙，「無論大惡霸大失敗，被罷免不是光榮的事情，該做的事，禮拜一打起精神、繼續問政，這才是所有鄉親希望看到的。」

她說，希望這一次國民黨完封，讓柯建銘、賴清德、民進黨認清，中華民國不需要鬥爭、紛爭，需要是真正團結，拜託這次大家從裡面學習到多數人民眼睛是雪亮的。

徐巧芯講到立法院的委員們更哽咽，「我非常非常愛我立法院的同事們，很開心可以一起共事，這屆立法院黨團是史上最團結的，所以謝謝大家可以和我們站在一起，謝謝所有兄弟姊妹，繼續為大家服務。」