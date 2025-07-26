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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

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罷免開票結果／罷免葉元之不通過 「大刪元」喊話難過一天就好

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
推動罷免葉元之的大刪元團體發言人莫莉晚間表示，雖結果未如預期，但整場罷免行動是一場深刻的民主歷程。記者李定宇／攝影
推動罷免葉元之的大刪元團體發言人莫莉晚間表示，雖結果未如預期，但整場罷免行動是一場深刻的民主歷程。記者李定宇／攝影

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新北市五名立委今日罷免投票全數未通過，其中以板橋選區立委葉元之罷免案最受矚目。推動罷免葉元之的大刪元團體發言人莫莉晚間表示，雖結果未如預期，但整場罷免行動是一場深刻的民主歷程，他們將持續關注台灣政治發展，難過一天就好。

莫莉表示，歷時近一年努力推動罷免案，期間不斷向選民宣傳理念與訴求，雖未能突破同意票數需多於不同意的門檻，但仍有相當數量的同意票，代表部分民意的展現，這是很多台灣人對政治現狀的態度，國民黨應正視。

團體成員坦言，今日再度感受到國民黨綿密的組織系統與基層動員能力，我們知道這是一場小蝦米對抗大鯨魚的戰役，國民黨的動員真的很扎實。

對於罷免未果，莫莉難掩失落表示大家會很難過，但強調情緒不能停留太久，還是要繼續守護台灣這塊土地，不能因為一次結果就放棄。

她呼籲支持者不要放棄即將在8月23日舉行的第二波罷免行動，並預告第一梯次團隊將分散支援第二梯次的罷免行動。

罷免 葉元之

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