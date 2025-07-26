快訊

726完整開票結果／0人通過！大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關

親上火線力挺罷免傅崐萁 「不同意票數」領先…童子賢第一時間回應曝光

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免開票結果／北市成功「保5」！蔣萬安深深鞠躬 感謝「人民眼辨真假」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委羅智強（左）與台北市長蔣萬安。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委羅智強（左）與台北市長蔣萬安。記者蘇健忠／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

726大罷免投票，台北市長蔣萬安成功「保五」，蔣萬安晚間18時20分，也以台北隊長之姿、與議長代理主委戴錫欽、台北市五位國民黨立委一起召開記者會，蔣萬安也與五位立委深深一鞠躬，謝謝大家。

蔣萬安說，首先，他要感謝今天所有走進投票所的市民朋友，你們都是台灣民主實驗過程中的一部分，這也是我們身為台灣人，最可貴的價值力量；他也要特別謝謝堅守崗位，辛苦付出的選務人員，因為有你們，才讓今天民主過程、投票過程順利有序；也謝謝朱立倫主席及黨部所有人；也謝謝代理主委戴錫欽及市黨部夥伴；更要謝謝黃呂錦茹打下的深厚基礎。

蔣萬安說，今天這場投票，也讓大家看見，在台灣，理念分歧可以辯論，意見不同可以對話，「民主的桌子不會輕易翻覆，所有的眼睛會分辨標籤的真假」。

蔣也提到，今天所有守著席次的委員們，他也認為必須謙卑傾聽，真心理解不同聲音，為打造更好的台北、更好的台灣而努力，「今天在這裡沒有勝利者，只有更大責任。」我們無法控制外面的風雨，但可以永遠選擇同舟共濟，「我們不能分裂，必須攜手面對接下來艱困的挑戰，包括能源政策、關稅變局、還是地緣政治」，我們不能內耗，必須做好準備，正視迎面而來的灰犀牛。

蔣說，今天過後，他衷心希望台灣社會，可以一步步弭平傷口、回到初心，找回美麗、善良，團結的台灣，也衷心期盼朝野政黨能直接面對人民，能夠透過今天投票的結果，誠心反思，攜手面對接下來許多的困難、挑戰，為我們深愛的台灣、深愛的中華民國而努力。

罷免 蔣萬安 戴錫欽 朱立倫 國民黨 黃呂錦茹

延伸閱讀

罷免即時開票／北市不同意票全面領先 蔣萬安、議長戴錫欽18:20合體5立委

蔣萬安陪同完成投票 羅智強盼台灣未來能「雨過天晴」

終於投完票！蔣萬安曝二寶等他做這事…4點後緊盯開票

影／蔣萬安陪同完成投票 賴士葆：有信心會過關

相關新聞

罷免開票結果／李彥秀罷免案不通過 罷團遺憾籲聽取民意

中國國民黨籍立法委員李彥秀罷免案開票，罷團「港湖除銹」自行宣布罷免案不通過，對結果表示遺憾，但也說仍有民眾認為李彥秀不適...

大罷免新北全數守住！侯友宜：放下對立仇恨 為這塊土地繼續努力

大罷免投票結果出爐，新北市第一階段5席立委都不通過罷免，新北市長侯友宜今天帶領6名新北市藍委在新北市黨部舉行記者會，眾人...

罷免開票結果／罷免葉元之不通過 大刪元領銜人：放下高傲別再為所欲為

新北市立委罷免案投票今落幕，五案皆未通過，罷免立委葉元之的大刪元領銜人史書華今晚表示，雖然結果令人遺憾，但百萬民眾投下的...

「希望曹興誠好好活下去」 徐巧芯挺過罷免哽咽致謝：繼續為大家服務

罷免投票視為關鍵的國民黨立委徐巧芯、松山信義選區，目前仍是以不同意票高於同意票，目前持續開票中。徐巧芯在6點多時到國民黨...

影／罷免案自行宣布過關 賴士葆自曝遇罷團持西瓜刀尾隨

國民黨立委賴士葆罷免案今開票結果還未出爐，賴士葆就自行宣布過關，支持者大喊勝利，現場更放起鞭炮慶祝。賴士葆點名感謝選民、...

罷免開票結果／接受支持者恭賀 李彥秀：讓港湖更好讓台北更好

國民黨台北市港湖地區立委李彥秀，下午在確定罷免案沒有過關後，感謝前來道賀的支持者，她表示雖然每天被霸凌被抹紅被抹黑，感謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。