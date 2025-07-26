罷免開票結果／北市成功「保5」！蔣萬安深深鞠躬 感謝「人民眼辨真假」

726大罷免投票，台北市長蔣萬安成功「保五」，蔣萬安晚間18時20分，也以台北隊長之姿、與議長代理主委戴錫欽、台北市五位國民黨立委一起召開記者會，蔣萬安也與五位立委深深一鞠躬，謝謝大家。

蔣萬安說，首先，他要感謝今天所有走進投票所的市民朋友，你們都是台灣民主實驗過程中的一部分，這也是我們身為台灣人，最可貴的價值力量；他也要特別謝謝堅守崗位，辛苦付出的選務人員，因為有你們，才讓今天民主過程、投票過程順利有序；也謝謝朱立倫主席及黨部所有人；也謝謝代理主委戴錫欽及市黨部夥伴；更要謝謝黃呂錦茹打下的深厚基礎。

蔣萬安說，今天這場投票，也讓大家看見，在台灣，理念分歧可以辯論，意見不同可以對話，「民主的桌子不會輕易翻覆，所有的眼睛會分辨標籤的真假」。

蔣也提到，今天所有守著席次的委員們，他也認為必須謙卑傾聽，真心理解不同聲音，為打造更好的台北、更好的台灣而努力，「今天在這裡沒有勝利者，只有更大責任。」我們無法控制外面的風雨，但可以永遠選擇同舟共濟，「我們不能分裂，必須攜手面對接下來艱困的挑戰，包括能源政策、關稅變局、還是地緣政治」，我們不能內耗，必須做好準備，正視迎面而來的灰犀牛。

蔣說，今天過後，他衷心希望台灣社會，可以一步步弭平傷口、回到初心，找回美麗、善良，團結的台灣，也衷心期盼朝野政黨能直接面對人民，能夠透過今天投票的結果，誠心反思，攜手面對接下來許多的困難、挑戰，為我們深愛的台灣、深愛的中華民國而努力。