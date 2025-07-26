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726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」在這裡 藍綠白戰況揭曉

2年選3次「全台最坎坷男人」罷免不通過 支持者激動擁抱落淚

未來一周溼答答！明晚起全台有雨 中南部雨勢大「這日」才趨緩

罷免開票結果／牛煦庭安然過關 籲賴總統思考大罷免結果與意義

攝影中心／ 記者潘俊宏／桃園即時報導
桃園市第一選區立委牛煦庭的罷免結果安然過關，下午不少媒體到其服務處關心開票結果。記者潘俊宏／攝影
桃園市第一選區立委牛煦庭的罷免結果安然過關，下午不少媒體到其服務處關心開票結果。記者潘俊宏／攝影

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桃園市第一選區立委牛煦庭的罷免結果安然過關，牛煦庭一身黑發表談話表示，強調此次大罷免沒有贏家，他的團隊兵疲馬困，謝謝理性的選民持續支持，也呼籲賴清德總統仔細思考大罷免結果，能回歸國家內政主軸。

牛煦庭服務處開票中心下午5時10分計票結果，目前不同意罷免票穩定居上風，且超越同意票1萬票以上，票數差距已明顯拉開。

牛煦庭隨後率服務團隊發表談話表示，大罷免期間他的團隊已經兵疲馬困且傷痕累累，罷團也受挫，他今天始終穿的一身黑，就是強調不論結果如何，此次大罷免就是沒有贏家，這次公道善良的力量發揮作用，讓大罷免有好的結果，謝謝所有支持者，以及所有心懷理智的綠營朋友，他能會照常工作、照常服務，不分藍綠來服務人民，讓國家撕裂的傷痕能復原，今天的大罷免勝利，但是後面還有一場罷免投票，以及國家能源議題與民生經濟發展的公民投票，這都是一場硬戰。

牛煦庭最後向賴清德總統喊話，能思考這次罷免的結果與意義，回歸國家內政的主軸，才能在國際關稅壓境與經濟發展的困境中走出來。

桃園市第一選區立委牛煦庭（左三）的罷免結果安然過關，牛煦庭隨即舉行記者會感謝鄉親的支持，並穿的一身黑表示，這場大惡罷沒有贏家。記者潘俊宏／攝影
桃園市第一選區立委牛煦庭（左三）的罷免結果安然過關，牛煦庭隨即舉行記者會感謝鄉親的支持，並穿的一身黑表示，這場大惡罷沒有贏家。記者潘俊宏／攝影
桃園市第一選區立委牛煦庭的罷免結果安然過關，下午其服務處就有不少支持者關心開票結果。記者潘俊宏／攝影
桃園市第一選區立委牛煦庭的罷免結果安然過關，下午其服務處就有不少支持者關心開票結果。記者潘俊宏／攝影

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