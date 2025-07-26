罷免開票結果／牛煦庭安然過關 籲賴總統思考大罷免結果與意義
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桃園市第一選區立委牛煦庭的罷免結果安然過關，牛煦庭一身黑發表談話表示，強調此次大罷免沒有贏家，他的團隊兵疲馬困，謝謝理性的選民持續支持，也呼籲賴清德總統仔細思考大罷免結果，能回歸國家內政主軸。
牛煦庭服務處開票中心下午5時10分計票結果，目前不同意罷免票穩定居上風，且超越同意票1萬票以上，票數差距已明顯拉開。
牛煦庭隨後率服務團隊發表談話表示，大罷免期間他的團隊已經兵疲馬困且傷痕累累，罷團也受挫，他今天始終穿的一身黑，就是強調不論結果如何，此次大罷免就是沒有贏家，這次公道善良的力量發揮作用，讓大罷免有好的結果，謝謝所有支持者，以及所有心懷理智的綠營朋友，他能會照常工作、照常服務，不分藍綠來服務人民，讓國家撕裂的傷痕能復原，今天的大罷免勝利，但是後面還有一場罷免投票，以及國家能源議題與民生經濟發展的公民投票，這都是一場硬戰。
牛煦庭最後向賴清德總統喊話，能思考這次罷免的結果與意義，回歸國家內政的主軸，才能在國際關稅壓境與經濟發展的困境中走出來。
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