罷免開票結果／萬美玲挺過罷免案 「證明桃園人選擇理性與和諧」

罷免案開票，國民黨立委萬美玲截至晚間6時不同意罷免票97136張，超過同意票2萬5千多張，自行宣布罷免案不通過。

萬美玲表示，衷心感謝一路陪伴、協助及守護她的伙伴，更感謝每一位用選票守護她、守護民主價值與桃園未來的桃園人，大家一起讓桃園再贏了一次。

她說，今天的結果證明桃園人選擇理性與和諧，拒絕仇恨與對立。未來，她會帶著大家的支持肯定，持續在立法院為桃園爭取建設與守護教育，為桃園鄉親服務。