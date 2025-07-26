罷免開票結果／罷免案未通過 林德福：人民用理性守住家園

新北市永和區立委林德福罷免案結果大致底定，目前不同意票領先近3萬票，罷免案未通過。藍營守住這席七連霸立委，林德福表示，這場罷免是「扭曲制度、操弄仇恨的產物」，但人民最終用勇氣與理性守住家園，證明台灣社會仍選擇穩定與進步。罷免發起團體「雙和罷團」則表示，雖未達成罷免目標，但此次行動展現民間自發、公民參與的可能性，未來仍會持續監督地方政治。

國民黨立委林德福在罷免結果確定後發表聲明表示，這場罷免是「扭曲制度、操弄仇恨的產物」，但最終人民用勇氣與理性守住家園，展現對穩定與進步的選擇。他強調，未來將秉持一貫的價值觀，只要是有利國家、造福民眾的政策，他都會全力支持，持續推動兩岸和平、社會安定。「從政的人一定要清廉，兩岸才有希望」，林德福說，並感謝雙和鄉親對他的支持與厚愛。

罷免團體「雙和罷團」則強調，本次行動來自基層民間自發動員，歷經場地申請困難、經費籌措與人手不足等挑戰，最終仍成功號召超過300位志工，在街頭收集連署、進行說明宣講。他們指出，最初參與者不到20人，靠著一張張帳篷、一場場行動逐步擴大，讓社區民眾開始理解罷免訴求。

團隊表示，過程中曾遭遇民眾質疑、辱罵，甚至有志工在街頭遭攻擊，但大家仍選擇堅持理念、從不退縮，「我們從不專業走向專業，從陌生人變成一個團隊，是靠信念支撐走到今天」。儘管結果不如預期，他們認為，這場運動已成功撼動地方盤根錯節的政治勢力，也讓更多人意識到民主制度的參與空間。