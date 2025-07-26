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726完整開票結果／0人通過！大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關

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【即時短評】王鴻薇3年3戰全過關 「揭弊女王」躍升藍軍頭號女戰神

聯合報／ 本報記者楊正海
大罷免今天投票，北市立委王鴻薇（中）五點不到即來到台北市黨部，面對媒體詢問心情如何？王鴻薇笑著表示，「現在心情很輕鬆」，並表示等下除了市長可能會來，她能確定的就是：「等下先生會來陪我」。記者杜建重／攝影
大罷免今天投票，北市立委王鴻薇（中）五點不到即來到台北市黨部，面對媒體詢問心情如何？王鴻薇笑著表示，「現在心情很輕鬆」，並表示等下除了市長可能會來，她能確定的就是：「等下先生會來陪我」。記者杜建重／攝影

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國民黨台北市立委王鴻薇因選區選民結構偏綠，一度陷入苦戰，市長蔣萬安選前甚至打出告急牌，15度陪同掃街，全力催不同意票，最終罷免不通過。王鴻薇從2023年立委補選、去立委選舉和這次大罷免，3年3戰全部過關，「揭弊女王」守住藍軍女戰神寶座。

地方觀察，王鴻薇在中山、北松山選區挺過最艱辛一役，守住蔣萬安「本命區」，王鴻薇若能陸續恢復罷免案元氣，未來待蔣萬安連任屆滿後，也有望循蔣萬安模式直攻市長寶座。

回顧這次公民團體和民進黨發動大罷免，仍以「抗中保台」為咒語，加上訴求藍委在國會「毀憲亂政」成大罷免的宣傳主軸。王鴻薇過去在立委任內，頻揭綠營瘡疤，仇恨值不輸徐巧芯，被冠上「紅薇」、舔共賣台的紅帽子。

在綠營眼中，若能成功扳倒王鴻薇，不只重擊國民黨在立法院的戰力，加上王鴻薇是替補蔣萬安的立委缺，王鴻薇落敗代表蔣萬安輔選不力、「本命區」失守，還可傷到國民黨明日之星，基層還評估，若這一區藍委下，最有可能綠補選上，因此罷團和綠營在此投入重兵，甚至頻頻安排造勢在中山區榮星花園。

在這場「看不見對手」的非典型選戰中，進入罷免第三階段後，王鴻薇就一直被認為最危險、最可能被罷免的北市立委，連蔣萬安選前都為王鴻薇打告急牌，選前15度為她掃街拜票。

王鴻薇選區北松山較藍，但中山區選民的結構是綠大於藍，42個中山區的里，國民黨籍的里長，大概只有三分之一，也因此中山區能否過關也成重中之重；結果還未開票，投票率統計北松山區就高於中山區，開票後不同意票更是一路領先，約在今天下午5時45分許，王鴻薇就自行宣布罷免不通過。

藍營基層指出，王鴻薇在北松山經營扎實外，票源穩固，積極搶攻中山區，加上中山區新興的大直地區，偏藍的經濟選民多，綠因此被削弱，對王鴻薇有利。

其實，藍營內部一路做民調，根據5月所做的民調，願意去投不同意票，與投同意票的差距，一度高達20%，直到6月底的民調，會去投同意票，仍比投不同意的多，但大幅縮小至差3%，已經在誤差範圍內，直到投票前最新民調才翻轉，會去投不同意票，比投同意的多出5%。

王鴻薇情勢如倒吃甘蔗，藍營人士分析，罷團的戰術，從頭到尾只有抹紅一招，至於刪減預算，也都是老調重彈，沒有創新，另外，蔣萬安固守本命區，與王鴻薇共同拜票近20場，2人的「危機感」造就這次反罷免大成功。

下午四點後各地陸續開票，由於開票數字不同意票數持續穩定領先同意票，國民黨立委王鴻薇來到台北市黨部，面對媒體詢問心情如何？王鴻薇笑著表示，「現在心情很輕鬆」！記者杜建重／攝影
下午四點後各地陸續開票，由於開票數字不同意票數持續穩定領先同意票，國民黨立委王鴻薇來到台北市黨部，面對媒體詢問心情如何？王鴻薇笑著表示，「現在心情很輕鬆」！記者杜建重／攝影

罷免 王鴻薇

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