罷免開票結果／綠營票倉不同意居多 牛煦庭：感謝沒和極端主義站一起

桃園市第一選區立委牛煦庭稍早自行宣布罷免不通過。牛感謝支持者力挺，也特別感謝許多民進黨支持者沒有和極端主義站在一起。他呼籲賴清德總統能夠慎重思考這一場大罷免的結果跟意義，盡快回歸國政，尤其現在面對關稅壓境，台灣更沒有內耗的本錢。

根據牛煦庭計票中心統計，不同意罷免票數超越9萬票，被認為綠營優勢的蘆竹區，不同意票也大幅領先同意票。

牛煦庭表示，謝謝所有桃園第一選區的鄉親好朋友，用理智做出了合適判斷，這一股中道善良的力量付出的行動，是他們這一次大罷免能夠安然過關最重要的原因。

牛煦庭表示，從投票率跟選票的分布來看，他要特別感謝心懷理智，還能夠守住民主風範的許多民進黨支持者，即便政黨不同，他們這次並沒有和極端主義者站在一起，他們會是社會能夠恢復和諧不可或缺的關鍵力量。

牛煦庭說，他今天穿了一身黑，因為這一場選舉沒有贏家，他和團隊兵疲馬困、傷痕累累，罷免團體也遭受了挫敗，更重要的是社會國政癱瘓、社會撕裂，不管今天的結果如何，大家都應該要冷靜下來思考未來的方向。

他希望桃園第一選區能夠儘快地從撕裂之中來復原，未來不管選民的認同屬性，他們都會照常工作，照常服務，對於綠營的朋友，如果未來有地方建設或政策溝通的任何需要，協助的大門也會照常敞開。

牛煦庭提到，他們的仗還沒有打完，馬上還有一場8月23號的投票，除了繼續協助藍營的戰友安然過關之外，公民投票也關乎國家能源政策的走向，關乎民生經濟的發展，身為國會議員，他不會缺席，也希望公民朋友可以繼續表達理性的意志，讓他們能夠再下一城。

最後，他希望賴清德總統能夠慎重思考這一場大罷免的結果跟意義，盡快回歸國政的主軸，現在面對關稅壓境，可以說是經濟危機，台灣沒有內耗的本錢，希望明天開始朝野能夠恢復冷靜，盡快地為台灣的未來理性的找到出路。