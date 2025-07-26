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罷免開票結果／不同意票超越立委得票數 邱若華無大咖站台挺過罷免戰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園立委邱若華挺過罷免案，感謝民眾支持。記者陳俊智／攝影
桃園立委邱若華挺過罷免案，感謝民眾支持。記者陳俊智／攝影

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國民黨桃園立委邱若華稍早自行宣布罷免不通過，在競選總部發表感言時，難掩激動情緒，除了感謝支持者肯定，也對罷團喊話「你們的聲音我也聽見了」，期盼國家回歸平靜，不要再撕裂下去。

邱若華在罷免倒數階段辦了10場小型地方座談會，除了在地議員、里長站台，未邀請其他黨內大咖助講，「他們（指藍營大咖）已經很辛苦了，我們自己勤跑一點就好」。

邱若華截至晚間6時，不同意得票數超過8萬4千多張，超越2024年立委得票數81513張，也贏過同意票3萬多張，自行宣布罷免不通過。 

她表示，謝謝大家給她再次為地方服務的機會，每位公民朋友的聲音，她都聽到了，而罷團和投下同意票的民眾聲音，她也聽見了。希望這次罷免案能讓賴政府知道「人民的聲音是希望團結國家，不要那麼對立、仇恨和撕裂」，希望這場罷免案過後，台灣可以回到和諧安定的日子。

罷免

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