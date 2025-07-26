罷免開票結果／不同意票超越立委得票數 邱若華無大咖站台挺過罷免戰
👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡
國民黨桃園立委邱若華稍早自行宣布罷免不通過，在競選總部發表感言時，難掩激動情緒，除了感謝支持者肯定，也對罷團喊話「你們的聲音我也聽見了」，期盼國家回歸平靜，不要再撕裂下去。
邱若華在罷免倒數階段辦了10場小型地方座談會，除了在地議員、里長站台，未邀請其他黨內大咖助講，「他們（指藍營大咖）已經很辛苦了，我們自己勤跑一點就好」。
邱若華截至晚間6時，不同意得票數超過8萬4千多張，超越2024年立委得票數81513張，也贏過同意票3萬多張，自行宣布罷免不通過。
她表示，謝謝大家給她再次為地方服務的機會，每位公民朋友的聲音，她都聽到了，而罷團和投下同意票的民眾聲音，她也聽見了。希望這次罷免案能讓賴政府知道「人民的聲音是希望團結國家，不要那麼對立、仇恨和撕裂」，希望這場罷免案過後，台灣可以回到和諧安定的日子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言