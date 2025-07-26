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激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

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罷免開票結果／藍營動員成功、白營相挺 廖先翔挺過罷免考驗

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立委廖先翔罷免案可望未通過，廖父廖正良在服務處接到不少友人祝賀。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔罷免案可望未通過，廖父廖正良在服務處接到不少友人祝賀。記者邱瑞杰／攝影

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新北市立委廖先翔罷免案今開票，全國性議題罷團主攻「藍委親中」，但因綠營共諜案火力減損，反觀藍白「反惡罷」立場一致，戰力加乘。地方關注的白匏湖社宅案，廖先翔有效釋疑，外加紮實的組織動員，最後可望以同意票未達門檻、不同意票高於同意票，雙否決罷免案。

廖先翔競選立委期間，面對家族違建風暴，火速拆屋止血，決斷力令人印象深刻。擊敗爭取連任的賴品妤，當選立委才1年又遇罷免挑戰，廖先翔態度從容，但面對「沒有對手的選戰」，內心並不輕鬆。

新北市第12選區（七星區）立委罷免案，投票人數為26萬6243人，罷免的第1道門檻是同意票要超過25%，也就是6萬6561人，第2道門檻是同意票數要高於不同意票數，才能成功把廖先翔拉下馬。

新北市七星區過去的選民結構藍大於綠，但隨著建案增加，外來人口移入，加上前台北市長柯文哲「白色力量」崛起，藍軍優勢已不明顯。2024年總統大選三足鼎立，藍營拿下7萬0127票，略低於綠營7萬2169票，白營開出4萬6766票，自成勢力。

2024立委選舉，廖先翔拿下9萬2489票，因為只比競選對手、爭取連任的賴品妤8萬1937票，多出1萬0552票，因此也被鎖定成為罷免對象。

罷免案推進過程中，罷免方除了大肆宣傳大罷免主旋律「親中舔共」，針對廖先翔的攻勢，包括廖以「鳥不生蛋、買不到鹽酥雞」反對白匏湖社宅開發案，核廢料存放議題，以及副總統蕭美琴捷克事件。

從提議到連署階段，罷團逐步堆疊氣勢，到了最後投票階段，民進黨全力助攻罷免，罷免志工在各地市場、路口舉牌宣傳，讓廖先翔陣營感受到壓力。

面對罷免聲浪，廖先翔在空戰從冷處理戰術到全面迎戰，並透過陸戰透過組織凝聚支持者。16日電視罷免說明會全面反攻，回擊民進黨說國民黨立委親中舔共不適任，卻指不出到底哪裡出賣國家，反而是民進黨內部出現共諜。

廖先翔也以讓不同經濟能力民眾混居是社宅基本原則，白匏湖建社宅也有交通出入疑慮，直言中央在白匏湖「造鎮」，就只是為了要讓政績的數字達標而已，某種程度化解地方關注地方建設從有到無的殺傷力，將如願挺過罷免案。

新北市立委廖先翔罷免案今投票，不同意票一路高於同意票，廖先翔下午5時許前往板橋參加國民黨選後記者會。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔罷免案今投票，不同意票一路高於同意票，廖先翔下午5時許前往板橋參加國民黨選後記者會。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔罷免案今天投票結果，不同意票高於同意票，否決罷免案。圖為新北市長侯友宜上午陪廖先翔投票。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔罷免案今天投票結果，不同意票高於同意票，否決罷免案。圖為新北市長侯友宜上午陪廖先翔投票。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔罷免案可望未通過，廖父廖正良在服務處接到不少友人祝賀。記者邱瑞杰／攝影
新北市立委廖先翔罷免案可望未通過，廖父廖正良在服務處接到不少友人祝賀。記者邱瑞杰／攝影

罷免 廖先翔

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