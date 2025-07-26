罷免開票結果／挺過罷免！羅智強宣布罷免案不通過 「打掉賴清德妄想」
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罷免第一波投票持續開票中，台北市第六選區（大安區）藍委羅智強宣布罷免案不通過，感謝選民的支持，守住民主制衡保衛戰。他也指出，賴清德總統濫用罷免作為政治鬥爭，遭民意的反噬跟唾棄，「現在打掉你的妄想」，更是勝利的起步。
羅智強指出，在這次大惡罷大安區成功守住，他要感謝所有選民的智慧與善良，會繼續努力做好大安區建設跟服務，善盡在野監督制衡角色，在面對賴總統領導的大惡罷中，藍白攜手在極不對稱、充滿謠言條件下，奮力一搏爭取到人民信任，守住民主制衡這場保衛戰。
羅智強也呼籲賴總統，若想要把反對聲音全都當成雜質打掉，濫用罷免作為政治鬥爭，就必遭民意的反噬跟唾棄，「現在民眾要打掉你的妄想」今天也是勝利的起步。
羅智強稍早也在臉書發表貼文，全文如下：
守住大安，守住民主！我們贏了！台灣贏了！
此刻，我滿懷感激，向所有大安區的鄉親，深深一鞠躬！
謝謝大家，再一次用選票，讓智強能繼續留在大安、留在立法院，為大家服務，為台灣民主，堅守監督的崗位！
我要特別感謝趙少康大哥，除了感謝，更多的是感到萬分不好意思──這一票，重若千鈞、值抵千軍。（他為我投下史上最貴的一張票）
感謝國民黨、民眾黨的支持者，以及所有中道理性的力量，這一次我們攜手合作，守下了大安這一席，也守住了台灣民主的防線。
謝謝大安區的53位里長，感謝你們讓我有機會用實實在在的政績，贏得鄉親的肯定。
也要感謝我的團隊與志工夥伴，謝謝你們風雨無阻、日夜奔走，與我一同打下這場艱辛的勝仗！
謝謝「台北隊長」蔣萬安市長；以及台北隊四位隊友，王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆；市議會戴錫欽議長與黨團戰友，還有多次陪我站街頭的欣儀，以及我的三個子弟兵楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪，感謝你們並肩奮戰。
感謝韓國瑜院長、藍白在立法院的所有同袍，還有一路給我溫暖支持的素梅姐。
感謝馬英九總統、盧秀燕市長、侯友宜市長、朱立倫主席、黃國昌主席、郝龍斌市長、連勝文副主席、陳佩琪醫師──你們的聲援，是我最大的後盾！
更要感謝為我站台、動員的每一位夥伴：
陳長文老師、管中閔校長、董智森大哥、郭正亮大哥、蔣乃辛、謝龍介、吳宗憲、許宇甄、張嘉郡、王育敏、蘇清泉、葛如鈞、陳玉珍、陳菁徽、徐欣瑩、王淺秋、張志豪、林珍羽、曹嘉豪、李柏毅、耿葳、徐弘庭、曾獻瑩、陳錦祥、蔡壁如、鍾沛君、歷史哥李易修、李明璇、陳偉杰、戴湘儀、侯漢廷、黃文雄主委、張延廷將軍、彭文正教授、青年團、大安青工⋯⋯
當然還有為我們正在受苦的黃呂錦茹主委
每一份聲音、每一次陪伴，都是我前行的力量！
這一仗，我們一起打贏了！
但我知道──
勝利不是終點，而是下一場戰役的起點。
為了制衡的力量、為了台灣的民主，我們不會停下腳步！
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