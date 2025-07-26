罷免開票結果／挺過罷免！羅智強宣布罷免案不通過 「打掉賴清德妄想」

罷免第一波投票持續開票中，台北市第六選區（大安區）藍委羅智強宣布罷免案不通過，感謝選民的支持，守住民主制衡保衛戰。他也指出，賴清德總統濫用罷免作為政治鬥爭，遭民意的反噬跟唾棄，「現在打掉你的妄想」，更是勝利的起步。

羅智強指出，在這次大惡罷大安區成功守住，他要感謝所有選民的智慧與善良，會繼續努力做好大安區建設跟服務，善盡在野監督制衡角色，在面對賴總統領導的大惡罷中，藍白攜手在極不對稱、充滿謠言條件下，奮力一搏爭取到人民信任，守住民主制衡這場保衛戰。

羅智強也呼籲賴總統，若想要把反對聲音全都當成雜質打掉，濫用罷免作為政治鬥爭，就必遭民意的反噬跟唾棄，「現在民眾要打掉你的妄想」今天也是勝利的起步。