罷免即時開票／李彥秀發聲了 不同意罷免一路領先「一本初衷守護台北」
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726大罷免投票，台北市港湖立委李彥秀罷免案，下午4點開票後，李彥秀罷免案的不同意票一路領先。
李彥秀傍晚也發聲明表示，謝謝港湖鄉親的信任與支持，她將一本初衷，繼續守護港湖，守護台北。
李彥秀說，過去一年以來，台灣社會充斥著抹紅、抹黑、撕裂與仇恨；希望民進黨政府能傾聽民意的心聲。未來，我們仍將面對地緣政治與國際經貿的高度風險，希望一切的紛擾都能在今晚結束，明天過後，我們仍將攜手同行，一起面對更艱鉅的各項挑戰
李彥秀罷免案的罷免票數門檻為7萬7972票，罷免同意票數要達選區投票人數的25%，且同意票數大於不同意票。李彥秀不同意罷免票一路領先，最後票數還要等中選會公告。
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