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726完整開票結果／0人通過！大罷免國民黨24立委、高虹安皆安全過關

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激戰區也過關！葉元之「反罷」成功 侯友宜偕新北藍委黨部合體

罷免即時開票／李彥秀發聲了 不同意罷免一路領先「一本初衷守護台北」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。記者曾吉松／攝影
國民黨立委李彥秀。記者曾吉松／攝影

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726大罷免投票，台北市港湖立委李彥秀罷免案，下午4點開票後，李彥秀罷免案的不同意票一路領先。

李彥秀傍晚也發聲明表示，謝謝港湖鄉親的信任與支持，她將一本初衷，繼續守護港湖，守護台北。

李彥秀說，過去一年以來，台灣社會充斥著抹紅、抹黑、撕裂與仇恨；希望民進黨政府能傾聽民意的心聲。未來，我們仍將面對地緣政治與國際經貿的高度風險，希望一切的紛擾都能在今晚結束，明天過後，我們仍將攜手同行，一起面對更艱鉅的各項挑戰

李彥秀罷免案的罷免票數門檻為7萬7972票，罷免同意票數要達選區投票人數的25%，且同意票數大於不同意票。李彥秀不同意罷免票一路領先，最後票數還要等中選會公告。

罷免

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